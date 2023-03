Grande Fratello Vip 7. Attilio Romita: "Sono stato trattato male, mi hanno fatto a pezzi"

Attilio Romita considera negativa la sua esperienza al Grande Fratello Vip 7, soprattutto per il trattamento che gli hanno riservato gli autori.

Non tutti i concorrenti considerano positiva la loro esperienza al Grande Fratello Vip 7. Uno di questi è Attilio Romita, l'ex mezzobusto Rai non ha gradito il modo in cui è stato trattato dagli autori. Un'esperienza che la figlia gli aveva sconsigliato ed oggi, alla luce di quello che ha visto, rimpiange di non averla ascoltata.

Attilio Romita tra i concorrenti entrati al Grande Fratello Vip 7 era uno dei più noti al pubblico della prima serata, vista la sua carriera ultra decennale al TG 1 della Rai. Nonostante questi trascorsi, l'ex mezzobusto non si è sentito tutelato dagli autori. Nell'intervista rilasciata a Nuovo TV , Romita dice di essersi sentito preso in considerazione solo per essere attaccato.

"Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Aveva ragione lei, mi hanno fatto a pezzi - ha detto Romita al giornale diretto da Riccardo Signoretti - Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma. Sono arrivato nella Casa da sprovveduto. Non avevo il supporto degli ammiratori. Sono arrivato senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio. Mi hanno dato un po' di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà. Mia figlia mi aveva avvisato: 'Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo'".

Grande Fratello Vip 7: Attilio Romita su Sarah Altobello "Vorrei portarla nel Van", la reazione della moglie

Uno dei punti in sospeso era il rapporto tra lui e la compagna Mimma Fusco. Dopo il presunto flirt tra Romita e Sarah Altobello, la donna aveva deciso di prendere le distanze dal giornalista. La crisi ora è rientrata. "All'inizio non voleva essere toccata. Invece una notte mi ha accarezzato ed è finita come doveva finire. Dalla mattina seguente il nostro rapporto è tornato alla normalità e spero di convincerla a sposarmi entro la fine dell'anno", ha raccontato Romita.

Attilio Romita, quando uscì dalla casa, decise di non salutare nessuno, dirigendosi direttamente verso la porta rossa, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.