Grande Fratello Vip 7: Attilio Romita su Sarah Altobello "Vorrei portarla nel Van", la reazione della moglie

Rivelazione a sorpresa di Attilio Romita: l'ex giornalista RAI ha affermato di essere attratto da Sarah Altobello, coinquilina del Grande Fratello Vip 7. La reazione della moglie sui social è arrivata a stretto giro, non si esclude che l'imprenditrice barese Mimma Fusco possa chiedere un confronto nella prossima puntata del reality di Canale 5.

Aria di burrasca in casa Romita-Fusco, dopo le ultime dichiarazioni di Attilio al Grande Fratello Vip. L'ex mezzobusto, parlando con Antonino Spinalbese, ha svelato che inizia a sentirsi più sensibile al fascino di Sarah Altobello. La sosia di Melania Trump, entrando nella casa, ha rivelato di essere attratta dagli uomini più anziani ed Attilio Romita, con Charlie Gnocchi, divide questo primato tra i coinquilini.

Attilio è passato dal: "Se fosse stato single...", dei giorni scorsi, al: "Vorrei portarla nel Van con me", confessato ieri all'ex di Belen. Un'affermazione che per il momento rimane a livello di fantasia, ma che non ha lasciato del tutto indifferente Mimma Fusco, l'imprenditrice barese che l'ex conduttore del TG 1 ha sposato nel 2016.

Attilio ad Antonino ha detto:"Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora. Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l'ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare".

Mimma Fusco, sotto il post del video della confessione, condiviso da molti utenti sui social, ha scritto "Portala, divertiti siete perfetti! PS: non aspettare Natale! La pupa e il ...ne".. Quel ...ne finale potrebbe stare per 'secchione', ma anche per cogl.one. L'imprenditrice ha lasciato la libera interpretazione al mondo di Twitter. E così, mentre Attilio Romita dispensava consigli a Oriana Marzoli su come riconquistare Antonino Spinalbese, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, Mimma Fusco ha anche cambiato la foto del profilo, inserendone una del marito pericolosamente vicino alla coinquilina.

Sarah Altobello, alcuni giorni fa, parlando ad Attilio Romita, gli aveva detto "Ti sento mio, ho un senso di appartenenza verso di te, voglio prendermi cura di te. Ho rispetto per Mimma, in questo momento però ti sento mio e posso prendermi cura di te e essere contenta di questo momento".