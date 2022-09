Grande Fratello Vip 7: Attilio Romita contro Alfonso Signorini in un fuori onda

Il Grande Fratello Vip 7 non è neanche iniziato che alcuni Vip, come Attilio Romita, hanno attaccato Alfonso Signorini che non ha loro concesso spazio durante la diretta della seconda puntata, andata in onda giovedì 22 settembre. Un fuori onda dell'ex giornalista RAI ha mostrato tutto il suo malumore nei confronti del conduttore.

Ieri nella casa del Grande Fratello Vip sono entrati otto nuovi concorrenti, che aggiungendosi ai quindici entrati lunedì 19 settembre, portano il numero dei vipponi della settima edizione del reality a 23. Durante il programma, oltre a presentare i nuovi gieffini Signorini ha dovuto gestire anche una diffida di Elettra Lamborghini alla sorella Ginevra, ed i primi screzi tra alcuni concorrenti.

Difficile pensare che tutti i concorrenti potessero essere chiamati in causa così, come è sempre successo, alcuni di loro sono stai tralasciati, in attesa di dare più spazio nelle prossime puntate. Uno degli esclusi è stato Attilio Romita che non l'ha presa bene. Il mezzobusto Rai, durante una pausa, si è scagliato contro il conduttore dicendo: "Non mi ha fatto dire una parola, come se non ci fossi. Io non ho manco ricevuto il contratto firmato indietro. Non riesco a capire, ha insistito con me. Non so che ca..o vuole da me. Per poi trattarmi in questo modo".

Oggi Attilio è stato più tranquillo, confessando l'imbarazzo avuto durante le prime nomination, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Ieri, invece, l'ex volto del TG 1 era una furia: "L'anno scorso mandavano in onda uno che faceva l'iguana. Se mi chiamano col ca..o che vado in confessionale".

Aspettiamo la prossima settimana per capire se il giornalista avrà più spazio dopo questo sfogo, intanto Attilio dopo essersela presa con i reali inglesi, e Giucas Casella, ora ha nel mirino Alfonso Signorini.