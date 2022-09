Grande Fratello Vip 7: Antonino Spinalbese: "Non c'entravo niente con Belen. E lei non c'entrava con me"

Antonino Spinalbese è un nuovo concorrente del Grande Fratello VIp 7: l'ex di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la figlia Luna Marì, ha subito parlato della sua relazione con la modella argentina, le sue parole, ad alcuni spettatori, sono sembrate una presa di distanza dall'ex compagna.

Antonino Spinalbese, 27 anni, si è definito un imprenditore creativo, è stato il secondo concorrente a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Nel video di presentazione ha detto che la sua relazione con Belen è durata: " due anni e mezzo". Dopo la separazione: "Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì" e poi, ritornando sulla modella argentina ha concluso: "Io non c'entravo nulla nella sua vita e lei non c'entrava nulla nella mia".

Durante la diretta, subito dopo il suo ingresso nella casa, Antonino Spinalbese, appassionato di fotografia, non ha mai citato Belen, cosa subito sottolineata da Alfonso Signorini. "Ho visto che non hai mai citato Belén volutamente credo, ma ne approfitto perché lei ci sta guardando in questo momento, ci siamo sentiti ieri con lei. Ciao Belen, un bacio. Credo che farà il tifo per te", ha detto il conduttore che, evidentemente, non vuole assolutamente mettere da parte il rapporto tra l'ex coppia. Antonino ha preferito rivolgersi alla figlia: "Salutiamo mia figlia più che altro, voglio dirle che la amo".

Antonino Spinalbese, nella clip di presentazione, si è mostrato molto sicuro delle sue possibilità come concorrente del reality: "Se mi applico vinco il Grande Fratello, se non mi applico lo vinco lo stesso. Ora diranno pure che me la tiro".