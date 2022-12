Grande Fratello Vip 7: Antonino Spinalbese lascia il reality per un intervento chirurgico

Antonino Spinalbese tra qualche ora lascerà la casa del Grande Fratello Vip 7: il concorrente del reality deve sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti al coccige. La rivelazione è arrivata dallo stesso ex di Belen, la produzione, per il momento non ha rilasciato comunicati.

Mentre Ginevra Lamborghini sta per rientrare, come ospite, nella casa più spiata d'Italia, Antonino, il motivo principale per cui gli autori l'hanno fatta rientrare, sta per uscire. Secondo quanto riferito da Spinalbese ad alcuni coinquilini, nelle prossime ore, al massimo lunedì, dovrebbe abbandonare la casa. La notizia è stata ascoltata da molti spettatori che seguono il programma su Mediaset Extra.

Sono alcuni giorni che Spinalbese racconta che il dolore per la sua cisti al coccige sta diventando sempre meno sopportabile, tanto da convincere i medici che lo avranno visitato in questi giorni che è arrivato il momento di rimuoverla chirurgicamente. La sua uscita, comunque, sarebbe di pochi giorni, anche se lo stesso Antonino non ha potuto rivelare per quanto tempo sarà fuori dalle dinamiche del reality.

L'ingresso di Ginevra Lamborghini ha provocato la dura reazione di Marco Bellavia, che sui social, ha scritto: "Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti ... Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso".

Nel frattempo, all'interno della casa il rapporto tra Antonino Spinalbese e sembra essere completamente naufragato, come ha dimostrato la discussione di ieri, caricata sul portale di Mediaset Infinity.