Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si riavvicinano

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono incontrati e innamorati all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 7, ma purtroppo la loro relazione è giunta al termine circa un mese fa. Nonostante ciò, i fan della coppia, conosciuti come 'Donnalisi', continuano a sperare di vederli riuniti, soprattutto dopo la presenza dei due ex concorrenti ad un evento insieme. Questa partecipazione ha alimentato la speranza dei sostenitori, poiché sembra che tra Antonella e Edoardo ci sia ancora un legame speciale e una certa complicità.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7

La settima edizione del Grande Fratello Vip 7, che potrebbe essere ricordata come l'ultima contrassegnata dal trash, se il nuovo corso di Pier Silvio Berlusconi verrà confermato, ha visto la formazione di diverse coppie. Una delle più amate e tormentate è stata quella composta dall'ex spadista e dallo speaker radiofonico.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati circa un mese fa. Una rottura che ha suscitato numerosi strascichi polemici sui social e interventi da parte di ex concorrenti del Grande Fratello Vip, come quello di Daniele Dal Moro, che ha dichiarato: "Penso che si vogliano bene e che ci siano dei sentimenti fra di loro, spero che trovino un punto di incontro". La fine della loro relazione ha destato l'attenzione dei fan e ha suscitato diverse reazioni tra coloro che seguivano e supportavano la coppia.

Il riavvicinamento tra Antonella ed Edoardo

Durante l'evento, alla Fiordalisi sono stati chiesti tre pregi del suo ex fidanzato, Antonella ha risposto: "Affascinante è il primo, dolce quando è tranquillo perché quando si incaz*a è una vipera, altroché tranquillo. Il terzo è un avvocato difensore, almeno lo era, non so se lo sarà ancora".

Antonella ha acceso i cuori e le speranze dei Donnalisi quando, riferendosi alla sua storia con Edoardo, ha aggiunto: "È davvero difficile continuare a coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia, spero di sì".

Edoardo Donnamaria, da parte sua, si è limitato a ringraziare i fan per il loro supporto: "è stato un week end impegnativo ma importante come sapete non parlerò delle mie questioni private, sono qui per ringraziare ognuno di voi. Ringrazio chi è venuto ai vari eventi ma ringrazio anche chi non è potuto venire e ci ha sostenuto da casa. Senza di voi non saremmo nulla", ha scritto sui social.