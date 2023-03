Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 2 marzo: il destino degli ex fidanzati

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 2 marzo 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nel trentottesimo appuntamento è prevista un'eliminazione tra i cinque concorrenti finiti al televoto. Sarà deciso anche il destino dei tre ex entrati nella casa qualche settimana fa.

Infatti dalle anticipazioni apprendiamo che sta per scadere il tempo per i tre ex entrati nella Casa a scuotere gli equilibri già precari. Qualcuno di loro resterà nel gioco, mentre altri saranno costretti a lasciare la casa.

Un nuovo confronto coinvolgerà Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murigia. Dopo l'avvicinamento fra Nicole e il radio speaker, il rapporto tra i Donnalisi è andato in frantumi. Questa sera i tre vippponi saranno davanti a un faccia a faccia. Nel frattempo il rapporto tra Edoardo e Antonella non ha fatto passi avanti, come ha raccontato Donnamaria a Martina Nasoni qui nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Non solo soltanto le coppie a essere in fermento, nella Casa più spiata d'Italia, agli scontri non mancano e in questo nuovo appuntamento scopriremo cosa è accaduto fra Edoardo Tavassi e Davide Donadei. Lo scontro di ieri, ha lasciato delle tossine che saranno smaltite in diretta, come era prevedibile.

In ultimo, le nomination e televoto. Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi, uno di loro dovrà abbandonare il gioco.