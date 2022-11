Grande Fratello Vip 7: anche Alberto De Pisis ha il Covid, la situazione si fa sempre più critica

Alberto De Pisis ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 7 per essere risultato positivo al Covid: è il sesto vippone costretto ad uscire momentaneamente dal gioco. Anche lui, come in precedenza era successo per i suoi cinque coinquilini, è stato messo in isolamento.

Anche oggi i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 si sono sottoposti al consueto giro di tamponi, e uno di loro è risultato positivo, come ha comunicato ufficialmente l'account Twitter del reality: "In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile".

Subito dopo l'esito dei tamponi, i concorrenti sono stati chiusi nella stanza rossa per la sanificazione. A questo punto, i vipponi si sono accorti che Alberto De Pisis non era rientrato e hanno capito che anche lui ha il Covid. I concorrenti, per fare un riferimento letterario, sembrano i protagonisti di Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Giaele De Donà ha preferito un paragone televisivo, comparando il reality alla serie evento coreana distribuita da Netflix "È Squid Game, l'ultimo che rimane vince", ha detto. Ieri Alberto ha interagito con tutti i coinquilini, anche durante il gioco della verità, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Una settimana fa, sabato 12 novembre, ci sono stati i primi casi di Covid al Grande Fratello Vip 7, i concorrenti positivi al test sono risultati: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita. Mercoledì 16 novembre è toccato a Wilma Goich, la cantante, 77 anni, ha dovuto abbandonare, momentaneamente, il reality. Nessuno di loro, ad ora, ha fatto ritorno nella casa.