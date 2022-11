Grande Fratello Vip 7: Wilma Goich ha il Covid. Daniele Dal Moro: “Mi avevano detto di non dirlo”

Un altra concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha il Covid: Wilma Goich ha scoperto di essere positiva e ora sta in isolamento

Wilma Goich è la quinta concorrente a risultare positiva al Covid nella Casa del Grande Fratello Vip 7: la cantante nelle ultime ore è stata costretta a lasciare la casa per mettersi in isolamento e sottoporsi al monitoraggio dei medici.

Sabato 12 novembre ci sono stati i primi casi di Covid al Grande Fratello Vip 7, i concorrenti positivi al test sono risultati: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita. Oggi è toccato a Wilma Goich, la cantante, 77 anni, ha dovuto abbandonare, momentaneamente, la casa.

Il Grande Fratello Vip ha diffuso la notizia attraverso un comunicato: "In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile", si legge nel post pubblicato sugli account social del programma.

Il primo a saperlo nella Casa è stato Daniele Del Moro, a cui la produzione aveva chiesto di mantenere il segreto ma, dopo novanta minuti l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato tutto a Micol Incorvaia e Giaele De Donà "Wilma, lo so per certo. Mi hanno detto di stare zitto ma lo sono stato per un'ora e mezza, ora mi sono rotto. Mi stanno monitorando", ha detto alle due coinquiline.

Wilma Goich e Daniele Del Moro sono legati da una profonda amicizia, anche se la cantante, nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha confessato ad Alfonso Signorini: "Qui dentro sono rinata" ha detto la cantante al conduttore "Daniele mi ha risvegliato", poi infine "Io sono già innamorata di Daniele, ma mica mi faccio le fantasie", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.