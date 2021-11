Grande Fratello Vip 6, Vera Gemma nuova concorrente del reality?

Anche Vera Gemma sarebbe pronta a diventare una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6: la notizia è stata rivelata da Dagospia nella rubrica 'A lume di Candela'. L'ex naufraga ha conosciuto in passato Soleil Sorge e i rapporti tra le due non sono idilliaci.

Dopo la conferma del prolungamento del Grande Fratello Vip 6, che terminerà il 14 marzo 2022, sono circolati i nomi dei nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia. Attualmente i vipponi rimasti in gara sono 14, uno di loro uscirà nella puntata di venerdì 19 novembre, è necessario quindi riempire di nuovo la casa, anche per dare il via a nuove dinamiche che permetteranno al programma di accompagnarci fino alla fine dell'inverno.

Nella rubrica 'A lume di Candela' di Dagosspia si legge che una delle prossime concorrenti ad entrare nella casa sarà Vera Gemma, che ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove si è distinta per il suo carattere scoppiettante e per essere un personaggio senza peli sulla lingua. Intervistata pochi giorni fa da RTL 102.5 nel programma Trends&Celebrities, la figlia dell'indimenticabile Giuliano Gemma, ad una specifica domanda dei conduttori ha detto "Non vi posso dire se parteciperò al Grande Fratello Vip, non lo so ma qualora dovessi entrare, scatenerei il panico. E poi, con Soleil Sorge avevo già avuto problemini quando partecipammo a Pechino Express".

A parte Vera Gemma, altri vipponi sono pronti a varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà, nei giorni scorsi TVBlog aveva rivelato che tra i nuovi concorrenti ci saranno Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo, il settimanale Oggi ha scritto di un ritorno, il terzo, al Grande Fratello di Valeria Marini. L'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, ha dato per certo l'ingresso di Maria Monsè mentre Fanpage ha rivelato che sono in dirittura d'arrivo le trattative con Adelaide De Martino, sorella di Stefano, e Biagio D'Anelli, già concorrente del Grande Fratello 11 e ospite in veste di opinionista dei salotti televisivi di Barbara D'Urso.