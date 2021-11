Grande Fratello Vip 6: ecco chi sono i nuovi concorrenti

In vista del prolungamento, nella casa del Grande Fratello Vip 6 entreranno nuovi concorrenti: Mediaset ha annunciato che il reality terminerà a marzo 2022 e TVBlog ha svelato il nome di alcuni vipponi che varcheranno la porta rossa della casa più spiata d'Italia.

Quest'anno il Grande Fratello Vip 6 terminerà a marzo 2022 "grazie agli ottimi risultati ottenuti dal reality show condotto da Alfonso Signorini", ha annunciato il direttore di Canale5 Giancarlo Scheri che ha sottolineato come il programma sia riuscito a mantenere una media del 19,7% di share, fornendo alla rete materiale per altri programmi come Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Con il prolungamento è necessario far entrare nella casa nuovi personaggi che possano rinvigorire le dinamiche interne della casa, che fino ad oggi sono state abbastanza prevedibili e non sempre avvincenti. Secondo TVBlog potrebbero entrare Patrizia Pellegrino, la showgirl campana ha già partecipato a L'isola dei Famosi nel 2004, e Nathalie Caldonazzo. La prima inizierà la quarantena oggi, lunedì 15 novembre, l'attrice invece dovrebbe iniziare la quarantena appena finiti gli impegni teatrali, la Caldonazzo è attualmente impegnata con Francesco Branchetti nello spettacolo Parlami d'amore di Philippe Claudel.

Il settimanale Oggi, inoltre, ha rivelato che nella casa potrebbe tornare per la terza volta Valeria Marini, reduce dalla sua avventura in Spagna dove ha partecipato a Supervivientes, la versione iberica dell'Isola dei famosi. Secondo le informazioni raccolte dall'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, nella casa più spiata d'Italia potrebbe entrare Maria Monsè, che gli affezionati del reality ricordano come concorrente del Grande Fratello VIP 3, si tratterebbe quindi di un ennesimo ritorno di un volto già conosciuto dal pubblico di Canale 5. Deianira ha lasciato intendere che al Grande Fratello Vip 6 entrerà anche un ex tronista, Giulio Raselli.

Fanpage nelle ultime ore ha lanciato nuove indiscrezioni, secondo il portale ci sono altri due concorrenti pronti ad entrare nel reality: Adelaide De Martino, sorella di Stefano, e Biagio D'Anelli, già concorrente del Grande Fratello 11 e ospite in veste di opinionista dei salotti televisivi di Barbara d'Urso.