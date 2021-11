Grande Fratello Vip 6, Valeria Marini e Giacomo Urtis i prossimi a entrare nella casa?

Il Grande Fratello Vip 6 lunedì potrebbe accogliere nella casa di Cinecittà Valeria Marini e Giacomo Urtis: i nomi dei futuri gieffini erano già stati anticipati nei giorni scorsi ma oggi TvBlog ha dato un'ulteriore informazione: i due potrebbero entrare nella casa come concorrente unico.

Il prolungamento del programma condotto da Alfonso Signorini ha costretto gli autori a ricominciare con i casting, alla ricerca di altri concorrenti, ora che Il Grande Fratello Vip 6 finirà il 14 marzo 2022 è necessario riempire la casa più spiata d'Italia con altri elementi che possano creare ulteriori dinamiche e tenere alto l'interesse degli spettatori.

Venerdì 19 novembre abbiamo assisto all'ingresso nella casa di Maria Monsè e della showgirl campana Patrizia Pellegrino, lunedì 29 novembre entreranno 3 nuovi concorrenti, anche se due di loro saranno uniti nella buona e nella cattiva sorte. Secondo il portale TvBlog, Valeria Marini e Giacomo Urtis entreranno nella casa ma il Grande Fratello ha deciso che per ora saranno un unico concorrente, ovvero, come è successo per le sorelle Selassié fino a lunedì scorso. Chi nomina uno dei due nominerà automaticamente anche l'altro e loro potranno avere solo una nomination a disposizione.

Valeria Marini è al suo terzo Grande Fratello Vip, la showgirl ha partecipato alla prima e alla quarta edizione del reality. Giacomo Urtis è alla sua seconda partecipazione, lo scorso anno entrò prima come ospite e poi come concorrente. Ma le sorprese non sono finite: lunedì entrerà nella casa una terza persona che figurerà come nuovo partecipante al gioco, il quarto dopo il prolungamento che, per il momento, non è stato ancora ufficializzato ai vipponi.

Dal 29 novembre Biagio D'Anelli sarà ufficialmente un concorrente del reality, il suo ingresso è stato confermato da più fonti. Anche per D'Anelli si tratta di un ritorno alle origini, avendo partecipato al Grande Fratello 11, dove fu lasciato in diretta dall'allora fidanzata Simona Salvemini per il suo flirt con Guendalina Tavassi. Biagio in questi anni è stato spesso ospite dei salotti pomeridiani e domenicali di Barbara D'Urso.