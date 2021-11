Grande Fratello Vip 6, urla fuori dalla casa contro Alex Belli: “sei un fallito” (video)

Alex Belli è stato il bersaglio di insulti molto pesanti nella serata di ieri: fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6: una fan, che si social si fa chiamare 'la reggina de Roma' ha urlato all'attore frasi come 'fallito' e 'cornuto'.

A ogni edizione del Grande Fratello Vip 6 alcuni fan cercano di far arrivare ai beniamini il proprio sostegno, c'è chi organizza collette per mandare aerei sulla casa e chi, in maniera più pratica, va ad urlare frasi di supporto fuori dagli studi di Cinecittà, spesso servendosi di un megafono, come ha fatto già dalla scorsa edizione colei che su Instagram si fa chiamare 'la regina de Roma'.

Se un anno fa la stessa fan era una grande sostenitrice di Elisabetta Gregoraci, quest'anno sembra aver preso di mira Alex Belli e sostenere Soleil Sorge. Ieri sera si è recata fuori dalla casa più spiata d'Italia e armata di megafono ha urlato: "Alex sei una mer.a, fai ridere, fai schifo, sei un fallito, un cornuto nato, Manu stai lontana da Alex e Soleil non ti fidare di Alex. Soleil accanna Alex sta facendo CentoVetrine. Sei la gioia di tutti noi". C'è da dire che gli autori in genere quando ci sono questi episodi, anche con urla di sostegno, alzano al massimo il volume della musica per evitare che dall'esterno arrivino informazioni ai concorrenti, questa volta non è stato così. Lo scorso anno, attraverso questo metodo, i fan informarono i vipponi del prolungamento del programma, rovinando la 'sorpresa' agli autori.

Alex Belli è stato messo a conoscenza delle urla contro di lui da alcuni coinquilini, fuori al giardino c'erano Sophie Codegoni, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Lulù e Jessica Selassié e Nicola Pisu. L'attore prima ha provato a far finta di nulla poi, messo al corrente delle offese, ha dimostrato di aver accusato il colpo. La 'regina de Roma' ha promesso di ritornare sul "luogo del delitto", ma forse la prossima volta gli autori saranno più reattivi.