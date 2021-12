Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan attacca Soleil Sorge ma Biagio D'Anelli la difende

Miriana Trevisan ha attaccato Soleil Sorge per il suo rapporto al Grande Fratello Vip 6 con Alex Belli: Biagio D'Anelli le ha risposto per le rime.

Miriana Trevisan ha fortemente criticato il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, ma è stata però rimproverata da Biagio D'Anelli che, giustificando Soleil, ha ricordato a Miriana che anche lei lo abbraccia nonostante lui sia fidanzato.

Lunedì 13 dicembre il Grande Fratello Vip 6 ha vissuto una serata topica, anche negli ascolti, con l'uscita di Alex Belli dal reality. Un colpo di scena che ha colto impreparati gli spettatori e ha gettato nello sconforto Soleil Sorge, provocando numerose reazioni anche nella casa.

Pochi pensano che Soleil Sorge sia vittima della situazione creatasi, e Miriana Trevisan che ha manifestato tutte le sue perplessità a Biagio D'Anelli mentre i due sistemavano il bucato nella lavanderia. La Trevisan è convinta che Soleil non avrebbe dovuto flirtare con un uomo sposato, Biagio sostiene che la ragazza, essendo single, è esente da colpe, dimenticando che anche l'italoamericana ha dichiarato di avere una relazione fuori dalla casa.

"Io non credo nel suo vittimismo. Mi spiace ma non ci casco - ha esordito Miriana - Ha giocato anche lei lo abbiamo visto tutti, non è innocente e ripeto l'abbiamo visto tutti. Sono basita che una donna single può prendere uno sposato. Lei poteva creare una situazione meno ambigua è colpa di tutti e due. Anche io sono single e rispetto un uomo sposato".

Biagio, come si vede nella clip, ha replicato "Ma se ti piace un uomo sposato e vedi che lui se ne sbatte della moglie, ma di cosa stiamo parlando? Perché è chi è impegnato che deve portare rispetto. Miriana da dove arrivi tu? Ascolta anche io sono fidanzato e non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi non ti devo abbracciare più? Quindi soltanto chi ha un anello al dito deve rispettare? Da oggi non mi avvicino più a te. Eppure anche io ti ho detto che vorrei convivere con la mia ragazza".

"Tu mi hai raccontato una storia diversa" ha detto Miriana aggiungendo "Non sei sposato, non hai un progetto". Biagio D'Anelli poi, forse scherzando, ha ribadito, "da oggi basta abbracci, coccole, vedrai".