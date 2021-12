Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sotto le coperte: cosa è successo?

Secondo molti spettatori del Grande Fratello Vip 6 tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli potrebbe essere scoppiata la passione dopo un momento di intimità sotto le coperte. Il gossip ha infiammato la rete ma il racconto dell'opinionista ha smontato tutte le illazioni nate sui social: tra i due non c'è stato nessun bacio.

Lunedì 29 novembre sono entrai nella casa del Grande Fratello Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D'Anelli, quest'ultimo, dopo l'eliminazione di Clarissa Selassiè, ha scelto di prendere il suo posto accanto a Miriana Trevisan nel lettone a quattro piazze occupato anche da Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. L'opinionista pugliese, già concorrente del Grande Fratello Vip 11, conoscendo le dinamiche del gioco è apparso subito a suo agio con i nuovi compagni d'avventura.

Tra Miriana e Biagio è nata fin dai primi minuti una grande complicità che non è passata inosservata, i due spesso scherzano su quello che succede sotto le coperte. Come si vede in questo video, D'Anelli prende in giro l'ex volto di Non è la Rai su come passa la notte rannicchiandosi tra le coperte o parlando nel sonno. "Stanotte hai urlato ti voglio, ti voglio, abbracciami" le ha detto Biagio con la Trevisan che ha replicato "che carina che sono, voglio le coccole".

Alcuni coinquilini però hanno chiesto a Biagio come mai ad un certo punto lui e Miriana sono scomparsi sotto le coperte, i più maliziosi hanno sospettato che ci fosse stato un bacio ma il gieffino ha smentito. Nella sauna del Grande Fratello, Biagio è stato torchiato da Jessica Selassiè e Sophie Codegoni e alla fine ha confessato, "va beh lo dico tanto anche lei ha reso pubblica questa cosa", ha detto Biagio che poi ha aggiunto "aveva non una caccola ma uno di quei pilucchi dei vestiti o forse della coperta, ce l'aveva nella narice da molto tempo e ieri sera sotto le coperte le ho detto: 'Dai, togli questo coso' e lei: 'Ma come fai è una cosa intima'". D'Anelli ha raccontato che lui e Giacomo hanno preso in giro la showgirl dicendole che per tutta la giornata ha avuto il pilucco: "lo avevi anche ieri mentre facevi la torta e guardavi verso la telecamera", ha raccontato ridendo.