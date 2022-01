Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli e Valeria Marini studiano un piano per dare l’immunità al soprano

Katia Ricciarelli teme di andare in nomination e Valeria Marini ha una strategia per salvarla nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6

Katia Ricciarelli teme il giudizio del pubblico del Grande Fratello Vip 6 e non vuole andare in nomination: il soprano ha chiesto aiuto a Valeria Marini che ha studiato un piano, che coinvolge anche Manila Nazzaro e Carmen Russo, per renderla immune.

Uno dei protagonisti più divisivi dentro e fuori della casa del Grande Fratello Vip 6 è senza dubbio Katia Ricciarelli, il soprano è da giorni al centro di polemiche che ormai non coinvolgono più solo i social. Anche il Corriere della sera, riferendosi alle sua "uscite orrende e razziste su gay, disabili e omosessualità" sottolinea: "la soprano si è distinta per insulti senza filtro che denotano anche mancanza di pudore e saggezza per una donna di 75 anni: forse farebbe meglio a frequentare altri lidi".

Katia Ricciarelli ha capito che se va in nomination rischia di essere stritolata al televoto, sembra che lo stesso Alfonso Signorini dal confessionale l'abbia invitata ad evitare discussioni "Mi ha detto resta con quelle della tua età. Quelle intelligenti" ha riferito alle coinquiline. Il soprano ha espresso le sue preoccupazioni a Valeria Marini, Carmen Russo e Manila Nazzaro "io lunedì spero di essere un'altra volta immune, spero che vada via Nathaly, non voglio essere cattiva ma è un'energia negativa". Valeria l'ha rassicurata "certo che sarai immune, se non ti fa la casa ti fanno loro", riferendosi alle opinioniste in studio.

Valeria Marini con Carmen e Manila ha messo in atto il piano per fare scudo a Katia "La votiamo tutti noi, compresi Barù e Davide Silvestri, come preferita della casa e la rendiamo immune. Lo dobbiamo dire anche a Kabir Bedi, così lei è immune altrimenti va in nomination". Nella puntata di stasera vedremo se il piano funzionerà o se verranno presi provvedimenti contro Katia Ricciarelli per le frasi dette in questi giorni.