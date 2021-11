Grande fratello Vip 6, Katia Ricciarelli sbotta per la pizza: “Non possiamo essere dominati dalle minorenni”

Ieri sera al Grande Fratello Vip 6 ci sono stati momenti di tensione con Katia Ricciarelli che ha sbottato per una cena a base di pizza. Il soprano non ha gradito il modo in cui Clarissa e Jessica Selassié e Sophie Codegoni, stavano gestendo la preparazione, tutto è successo quando le tre ragazze hanno chiesto agli altri coinquilini di allontanarsi e aspettare che preparassero le porzioni da portare a tavola.

L'atmosfera nella casa di Cinecittà si è improvvisamente riscaldata grazie ad uno scatto d'ira di Katia Ricciarelli, stanca del modo in cui viene gestito il momento della cena da alcuni concorrenti. Ieri il menù prevedeva pizza e le 'pizzaiole' scelte dalla produzione sono state Clarissa e Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Le tre ragazze mentre preparavano le varie porzioni da portare a tavola hanno chiesto agli altri coinquilini di lasciarle sole, la richiesta ha scatenato l'ira di Katia, stanca di essere trattata come se fosse "alla mensa del parroco".

L'ex moglie di Pippo Baudo ha iniziato a perdere la pazienza e rivolgendosi a Clarissa, Jessica e Sophie ha detto "Disturbiamo se stiamo qui? Non ho capito. Non iniziamo a dire queste sciocchezze, mica siamo bambini, ora mi prendo la mia pizza e vado in veranda", cosa che ha fatto nonostante le ragazze provassero a spiegare le loro ragioni. Mentre mangiava la pizza e borbottava la Ricciarelli è stata raggiunta da Davide Silvestri con cui si è sfogata "si sono montate la testa ma io le mando a fare in cu.o. Non si può andare avanti così, siamo dominati dalle minorenni". Poi, riferendosi a Miriana Trevisan, ha detto "non sopporto più i suoi sorrisetti da cogli..a, ora fa gruppo con le minorenni ma io ormai la conosco"

Davide Silvestri ha provato a calmarla permettendosi di darle un consiglio "non cadere in parole più grandi di quelle che pensi, sei una donna intelligente". "Sono intelligente solo con gli intelligenti, con gli altri divento uno scaricatore di porto", ha replicato il soprano, come si vede nel video.

Katia ha ricevuto il sostegno di Lulù, che ha chiesto alle sorelle che senso avesse fare sedere tutti a tavola 40 minuti prima. Patrizia Pellegrino invece ha dato man forte alle 3 pizzaiole e ha invitato Katia a sacrificarsi "Senti ti prego, sei arrivata ieri, non cominciare. Inizia a sacrificarti tu, inizia a capire gli andamenti della casa", ha ribattuto la Ricciarelli.