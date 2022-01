Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli contro le opinioniste ”perché rendono sempre immune Soleil?”

Anche Katia Ricciarelli si ribella al Grande Fratello Vip 6 e attacca le opinioniste: il soprano è stufa che, in particolare Sonia Bruganelli, regalino l'immunità sempre a Soleil Sorge, falsando le regole del gioco. Katia si è sfogata con altri concorrenti che le hanno dato ragione.

Una delle regole più controverse del Grande Fratello Vip 6 è quella delle immunità, un modo studiato dagli autori per portare avanti elementi di spicco a rischio eliminazione. Quest'anno oltre agli immuni scelti dalla casa, ci sono anche gli immuni scelti dagli opinionisti. Sonia Bruganelli ha scelto per esempio quasi sempre Soleil Sorge, siamo a gennaio ed alcuni concorrenti, grazie anche alle immunità, non sono mai andati in nomination ad un televoto eliminatorio, sottraendosi così al tanto decantato "giudizio sovrano del pubblico da casa".

Katia Ricciarelli, che spesso ha beneficiato dell'immunità, ieri ci è rimasta male quando la moglie di Paolo Bonolis ha dato di nuovo l'immunità a Soleil, il soprano che oggi compie 76 anni, forse sperava che nel giorno del suo compleanno le fosse regalata l'immunità. Katia, che per l'occasione ha ricevuto un video messaggio di auguri da Pupi Avati come si vede nella clip, ha radunato accanto sé alcuni proseliti e si è sfogata. Parlando con Valeria Marini, Manila Nazzaro e Davide Silvestri, l'ex moglie di Pippo Baudo ha detto "Soleil continua a essere salvata dalle opinioniste. Ogni volta così, ogni volta". Valeria Marini ha concordato con lei e ha aggiunto "doveva essere salvata Katia a questo giro, è anche il suo compleanno. E poi con una motivazione che non esiste".

Sonia nel dare l'immunità a Soleil "l'ho vista spesso sconfortata in questi giorni" ha puntato il dito contro Manila Nazzaro "per rimanere equidistante si è allontanata dalla Sorge". Parole che non sono piaciute all'ex Miss Italia che alla fine del programma si è sfogata con Sophie Codegoni "Soleil ha provato a mettermi contro Katia", ha detto sottolineando che non ci sta a passare per una persona che non protegge le sue amicizie.