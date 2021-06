Grande Fratello Vip 6, la figlia di Asia Argento e Morgan nel cast del reality?

Anna Lou Castoldi verso il Grande Fratello Vip 6?: Stando alle indiscrezioni di Whoopsee la figlia di Asia Argento e Morgan è tra le persone che Alfonso Signorini ha contattato in questi giorni per convincerla ad entrare nella casa di Cinecittà dal prossimo settembre.

Giorni frenetici per Alfonso Signorini: sono queste le settimane in cui il conduttore del Grande Fratello deve contattare i futuri "vipponi", convincerli a sottoporsi ad uno o più provini e decidere se sono idonei ad entrare nella casa di Cinecittà per la prossima edizione del reality. A proposito dei futuri gieffini: in questi giorni sono circolati nomi importanti come quello di Katia Ricciarelli e Pamela Prati, sembra inoltre che Signorini voglia accontentare Manuel Bortuzzo, la promessa del nuoto italiano costretta a vivere su una sedia a rotelle dopo essere stato vittima di una sparatoria. Oggi ci sono nuove indiscrezioni, un altro nome che sarebbe stato selezionato dagli autori del reality.

Secondo quanto riportato da Whoopsee, Anna Lou Castoldi potrebbe essere una nuova concorrente del futuro Grande Fratello Vip. La figlia di Asia Argento e Morgan sarebbe ad un passo dal varcare la fatidica porta rossa della casa di Cinecittà.

Anna Lou Castoldi è conosciuta dal pubblico televisivo per aver partecipato alla terza stagione di Baby, la serie italiana prodotta da Netflix che si ispira allo scandalo delle giovani squillo dei Parioli. Dopo essere stata scelta per recitare nella stagione finale della serie, Anna Lou, intervistata sul suo futuro da attrice, aveva detto "non so sinceramente se farò l'attrice ma sono grata di aver fatto questa esperienza e sono aperta a farne altre. Non è una cosa scontata che se sei figlio d'arte sei bravo a recitare. Essere figli d'arte vuol dire tutto e niente, uno deve essere giudicato per quello che sa fare".