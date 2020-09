Anna Lou Castoldi, chi è la figlia di Asia Argento e Morgan

Anna Lou Castoldi è tra le nuove protagoniste di Baby 3, la ragazza è figlia di Asia Argento e Morgan. Scopriamo chi è la giovane attrice che ha come nonni due colonne del cinema italiano: Dario Argento e Daria Nicolodi.

Anna Lou Castoldi ha 19 anni - è nata il 20 giugno del 2001, poco prima che la relazione tra i due celebri genitori implodesse ed arrivasse la rottura definitiva. Le sue passioni sono state in parte ereditate dai genitori: ama la musica, le piace suonare e scrivere testi; ama viaggiare e il suo sport preferito è la boxe che pratica con discreto successo.

La recitazione è il marchio della famiglia materna e Anna Lou ha debuttato a 12 anni in Incompresa il film diretto dalla madre Asia Argento che fu presentato al Festival di Cannes. Nel 2017 ha partecipato ad un cortometraggio con la madre ed è apparsa nel progetto Aelektra, il fashion film di Antonio Grimaldi Couture. Si è iscritta all'Accademia di Belle Arti dove studia teorie e tecniche dell'audiovisivo, regia e scrittura creativa.

Anna Lou ha tre fratelli. Uno da parte della madre, Nicola Giovanni Civetta, nato dalla relazione di Asia con Nicola Civetta. Il padre ha altre due figlie: Lara Castoldi, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli. Recentemente è nata Maria Eco Castoldi, avuta da Alessandra Cataldo, l'attuale compagna di Morgan.

Il rapporto che Anna Lou Castoldi ha con la madre Asia Argento è molto buono. L'attrice è sempre stata molto apprensiva nei confronti della figlia, fino ai 18 anni le ha impedito di farsi qualsiasi tatuaggio. I rapporti con Morgan sono controversi e Anna Lou spesso si è mostrata arrabbiata nei confronti del padre. Un paio di anni fa Anna Lou fu attaccata sui social dopo aver postato un video in cui disegnava sui sedili di un autobus.

Questa settimana Anna Lou debutta nella terza ed ultima stagione della serie ispirata al caso delle giovani squillo dei Parioli di cui abbiamo parlato nella recensione di Baby 3: il suo personaggio è Aurora, una ragazza che diventerà amica di Damiano, amareggiato dal comportamento di Chiara, che ama da tempo, dopo che ha scoperto che si prostituisce. Sul suo futuro di attrice intervistata da Repubblica ha detto "Non so sinceramente se farò l'attrice ma sono grata di aver fatto questa esperienza e sono aperta a farne altre. Non è una cosa scontata che se sei figlio d'arte sei bravo a recitare. Essere figli d'Arte vuol dire tutto e niente, uno deve essere giudicato per quello che sa fare".

Ecco cosa ci aspetta nella stagione finale di Baby secondo la sinossi ufficiale della serie Netflix: La verità viene fuori e sconvolge il mondo dei protagonisti. Ogni personaggio deve fare i conti con le proprie responsabilità in una storia ispirata a un fatto di cronaca che ha scosso le coscienze di tanti. I genitori sembrano non capire bene quello che sta succedendo e non sanno come aiutare i propri figli. I ragazzi sono chiusi nei propri segreti e sempre più lontani dalle loro famiglie. Proprio ora che avrebbero bisogno del loro supporto, non riescono a fidarsi.