Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo entra nel cast del reality?

Manuel Bortuzzo sarà tra i prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 6? La promessa del nuoto, rimasto paralizzato poco più di due anni fa durante una sparatoria, è uno dei papabili a vivere nella Casa di Cinecittà dal prossimo settembre.

I contatti e i provini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 6 sono iniziati: dopo aver pensato a Pamela Prati, che ritornerebbe nella casa di Cinecitta dopo la prima edizione del reality, sembra che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi su Manuel Bortuzzo, 22 anni.

La giovane promessa del nuoto italiano è diventata protagonista della cronaca nera due anni fa: lo sfortunato atleta colpito alla schiena da alcuni proiettili durante una rapina nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019. Manuel Bortuzzo riuscì a salvarsi ma da allora è costretto su una sedia a rotelle. Lo scorso gennaio l'atleta in un'intervista al Messaggero aveva manifestato il suo interesse verso il reality, un modo per avvicinare le persone alla disabilità "è evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità" - aveva raccontato al quotidiano romano - "c'è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più. Entrare nella Casa più spiata d'Italia, con telecamere accese 24 ore su 24, potrebbe essere un modo per far capire cos'è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime".

Nel frattempo Alfonso Signorini sembra aver trovato i sostituti di Pupo e Antonella Elia, quest'anno infatti ci saranno due opinionisti nuovi di zecca ad affiancare il conduttore, confermato per la terza volta alla guida del reality. Dopo Adriana Volpe, a cui è stata offerto il ruolo come primo passo per un ingresso a Mediaset, il secondo nome dovrebbe essere quello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.