Grande Fratello Vip 6, Clarissa Selassiè: “mia sorella Lulù a 15 anni è stata molestata e violentata”

Nuove rivelazioni su Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip 6: la ragazza è stata violentata e molestata quando aveva 15 anni. Il dramma è stato condiviso dalla sorella Clarissa con alcune coinquiline.

Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip 6 sta vivendo una storia abbastanza tormentata con Manuel Bortuzzo. La ragazza sembra presa dalla relazione con il nuotatore, lui, poche ore fa, ha tenuto a ribadire che non possono ritenersi fidanzati.

Lulù, secondo alcuni inquilini, soffrirebbe anche di disturbi alimentari: Andrea Casalino prima e Francesca Cipriani dopo, si sono accorti che la minore delle principesse, dopo mangiato, corre in bagno a vomitare.

Non sappiamo se le intuizioni dei vipponi siano esatte e se Lulù sia bulimica, l'unica certezza è che la ragazza ha bisogno di un sostegno psicologico, come ha affermato la sorella Clarissa parlando con alcune coinquiline. La Selassié ha fatto una rivelazione che ha scioccato le persone presenti nella stanza e il pubblico che ha seguito la conversazione nella diretta streaming del programma: "Lulù ogni piccolo problema lo butta sugli altri", ha detto la principessa riferendosi anche al rapporto della ragazza con Manuel. Quando Manila Nazzaro le ha chiesto se avesse incontrato Piera, la famosa psicologa del programma, Clarissa ha rivelato "si, qualche volta l'ha fatto. A lei fuori da qua già la seguono. Il fatto che qua dentro non ci parla tutti i giorni per lei è grave, perché ne ha bisogno. Le dicono 'oggi non c'è'. Però poi così ne risente la sua salute mentale".

Clarisa poi ha menzionato i problemi di Lulù che risalgono alle violenze e alle molestie subite da un ragazzo quando era quindicenne "lei ha dei problemi, è stata violentata, è stata molestata quando aveva 15 anni, l'hanno ricattata con delle foto nude ". Qualcuno le chiede "violentata in che senso?", lei risponde "violentata praticamente, c'era un ragazzo che la obbligava a fare delle cose che lei non voleva". Qui è scattata la solita censura della regia che ha cambiato inquadratura.