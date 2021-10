Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié è bulimica? L'allarme di Francesca Cipriani

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 6, in primis Francesca Cipriani, sospettano che Lulù Selassiè possa soffrire di bulimia.

Lulù Selassié soffrirebbe di bulimia: Francesca Cipriani ed altri coinquilini del Grande Fratello Vip 6 hanno notato che la ragazza, dopo mangiato, va sistematicamente in bagno per vomitare.

Lulù Selassié avrebbe dei disturbi alimentari, secondo l'intuizione di alcuni vip della che convivono con lei nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il primo ad accorgersene è stato Andrea Casalino, il modello, secondo concorrente ad aver dovuto abbandonare la casa, una sera si è avvicinato a Lulù chiedendole se avesse vomitato e offrendosi di aiutarla, ma la minore delle principesse etiopi aveva negato "Lulù non è che stai vomitando? Te lo dico con il cuore in mano. Perché ti voglio bene", aveva domandato Andrea poco prima di essere sconfitto al televoto. Lulù aveva negato, aggiungendo "anzi sono affamata, vado a mangiare una lasagna".

Ora anche altri concorrenti sospettano che Lulù possa avere dei disturbi alimentari, Francesca Cipriani ha notato che qualcosa non va nella ragazza è ha condiviso le sue preoccupazioni con le altre coinquiline, in particolare con Raffaella Fico e Sophie Codegoni. L'ex Pupa ha detto "Poverina, dopo aver mangiato va in bagno a vomitare". "Mi dispiace tanto, ha bisogno dell'aiuto di uno psicologo", hanno concordato le altre.