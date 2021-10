Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié: "Non siamo amici ma neanche fidanzati"

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno provato a chiarire il loro rapporto all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6: l'ex nuotatore, tra una coccola e l'altra, ha detto alla principessa etiope che non sono amici ma neanche fidanzati.

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è uno degli argomenti più seguiti sui social in queste prime settime di Grande Fratello Vip 6. Ieri i due ragazzi hanno discusso di nuovo e il nuotatore ha provato ad alzare qualche paletto, espressione tanto cara ad Alfonso Signorini durante la precedente edizione del reality. Manuel, rivolgendosi a Lulù ha detto "Per come sono fatto io è difficile, se tu hai un comportamento io cerco di capirlo, però sto zitto e non dico nulla all'inizio. Tu stai imparando a conoscermi. Io ti dico cosa voglio io e tu mi dici cosa vuoi tu Sei una bella ragazza, ma per me l'aspetto esteriore è l'ultima delle cose".

Il rapporto tra Manuel e Lulù resta un mistero per la maggior parte degli spettatori del reality, ma anche Bortuzzo non ha le idee chiarissime "tu mi hai chiesto come definirci, se amici o altro e io ti ho detto che non c'è bisogno di etichette. Lo ripeto, non è necessario dire che siamo amici o altro. Tu dici che non siamo amici, è vero ma nemmeno fidanzati", ha detto Manuel, mentre continuavano a scambiarsi coccole e baci, come si vede nel video.

Nel frattempo anche gli autori, seguendo un copione già scritto nelle precedenti edizioni, all'interno del confessionale spingono per questa relazione: alla ragazza è stato chiesto cosa ne pensa del suo rapporto con Manuel e le hanno detto che, dal loro punto di vista, lei è molto più avanti di lui, spingendola a parlare con il coinquilino.