Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini furioso caccia Alex Belli dallo studio

Alex Belli è stato cacciato dallo studio del Grande Fratello Vip 6 da Alfonso Signorini: il conduttore si è stufato delle continue interruzioni e ha chiesto agli autori di allontanare Alex urlandogli contro "vai a fare l'imbonitore da un'altra parte". L'attore di CentoVetrine poco dopo ha scritto su Twitter "non è più il mio game", lasciando intendere che non tornerà più nel programma.

Record di ascolti del Grande Fratello Vip 6 nella puntata del 24 gennaio, il programma di Alfonso Signorini ha incollato davanti al televisore 3.719.000 spettatori registrando il 23.6% di share, segno che i racconti imbastiti dal conduttore fanno presa sul pubblico. Ieri la prima parte della puntata è stata incentrata sul solito teatrino messo in piedi da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, ma questa volta non sono mancati i colpi di scena.

Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip in cui i concorrenti hanno criticato Alex Belli, tutti si sono espressi contro l'attore, da Barù che ha detto esplicitamene che Alex con i suoi teatrini "ha rotto il caz.o" a Katia Ricciarelli che gli ha chiesto di chiarire una volta per tutte cose intende lui per "amore libero". Belli ha iniziato il suo solito giro di parole inconcludente e a questo punto è intervenuto il conduttore che lo ha invitato a chiarire "cosa significa questo amore libero, poter andare a letto con altre donne?". Alex ha continuato a tergiversare "Non significa andare a letto con altre donne. E non è quello che ho fatto con Soleil". Signorini a questo punto ha chiamato in causa Delia Duran, che ha più volte detto che Alex e Soleil sotto le lenzuola del Grande Fratello Vip 6 sono andati otre i semplici baci.

Alex Belli allora ha attaccato la Duran replicando "Delia attenta a quello che dici, certe cose devono rimanere private", il conduttore allora ha affermato che avrebbe capito un richiamo alla privacy da parte di Belli, ma non erano più accettabili i continui cambi di versione da parte dell'attore. Quando Alex Belli ha continuato a sovrapporsi alla voce di Signorini quest'ultimo si è stufato e, come si vede nella clip, gli ha detto "per fortuna che tu stasera non dovevi parlare e avevi scelto la linea del silenzio. Intanto Alex stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire". E subito dopo: "allora mi rivolgo agli autori, per favore lo accompagnate fuori. Mi rifiuto di lavorare così, vai pure fuori. Vattene fuori, vai a fare l'imbonitore da un'altra parte".

Poco dopo Alex Belli ha risposto con un tweet "GAME OVER. Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci... In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!".