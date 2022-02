Grande Fratello Vip 6, Alex Belli torna nella casa: quanto rimarrà?

Alex Belli torna nella casa del Grande Fratello Vip 6, dopo essere stato squalificato, su richiesta di Alfonso Signorini, come mostra il video presente su Mediaset Infinity, ma quanto ci rimarrà?

Alex Belli si prepara a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 6: Alfonso Signorini ha comunicato che il concorrente squalificato tornerà come ospite nel loft di Cinecittà per interagire con Soleil Sorge e Delia Duran (che nel frattempo è diventata la prima finalista di questa edizione del programma).

Nonostante fosse stato squalificato dal reality, l'attore di CentoVetrine resta uno dei protagonisti delle dirette del Grande Fratello Vip 6. Incredibile a dirsi il triangolo messo in piedi tra lui Soleil Sorge e Delia Duran, nonostante suoni falso a tutti i telespettatori, ha appassionato il pubblico. Alfonso Signorini ha premiato Alex Belli facendolo tornare nella casa di Cinecittà, come si può vedere in questo video presente su Mediaset Infinity, estratto dalla puntata serale del 7 febbraio.

La stessa sera Alex Belli ha iniziato la quarantena in albergo. "Vai nella casa e scegli una tra Soleil Sorge, Delia Duran o anche Basciano, basta che scegli", gli ha detto il conduttore. Mentre Adriana Volpe manifestava il suo dissenso - "tu entri e io ti asfalto" -, Signorini non ha precisato quanto durerà la permanenza di Alex nella casa, "forse due settimane, vedremo" ha rivelato alla fine del programma.

Nel corso di Casa Chi il giornalista Gabriele Parpiglia, da sempre molto vicino al gruppo di autori del programma, ha rivelato che Belli dovrebbe restare nella casa per 4 puntate, quindi effettivamente due settimane. Il tempo di mettere fine a "questo teatrino", come lo chiama la Volpe, per quella che dovrebbe essere, ci auguriamo, la prima e ultima stagione della telenovela.