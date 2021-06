Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe sarà la nuova opinionista

Da settembre vedremo Adriana Volpe nell'inedito ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 6: secondo le indiscrezioni di TV Blog l'ex conduttrice di Ogni Mattina ha accettato la proposta di Alfonso Signorini e prenderà il posto di Antonella Elia nella prossima edizione del reality.

Il Grande Fratello VIP 6 dovrebbe ripartire il prossimo 13 settembre, Alfonso Signorini e i suoi autori sono già al lavoro per scegliere i concorrenti del reality che, secondo i rumors, nella fase iniziale dovrebbero essere 20. Come abbiamo anticipato, Pupo e Antonella Elia non ritorneranno: la coppia dopo due anni non è stata confermata al fianco di Alfonso Signorini e il conduttore è alla ricerca di due nuovi nomi.

Stando alle ultime indiscrezioni una delle due poltrone sarà occupata da Adriana Volpe. La conduttrice, già concorrente del Grande Fratello Vip 4, in questa stagione ha presentato Ogni Mattina su Tv8, un programma di informazione che non è stato premiato dagli spettatori, lo share della trasmissione è stato infatti sempre molto basso.

Resta ancora vuota la poltrona del secondo opinionista del programma mentre continuano le audizioni per decidere i concorrenti che il 13 settembre varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà, a loro spetta il duro compito di far dimenticare al pubblico gli inquilini dell'edizione precedente, che ha stabilito il record per durata - sei mesi - e interazione sui social.