Grande Fratello Vip 6, in arrivo nuovi opinionisti per sostituire Antonella Elia e Pupo

Novità in vista al Grande Fratello Vip 6 sul fronte degli opinionisti perchè Antonella Elia e Pupo non sono stati confermati al fianco di Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip 6 è alla ricerca di nuovi opinionisti: Alfonso Signorini in questi giorni sta vagliando la rosa dei nuovi candidati, tra cui un'ex gieffina, perchè è ormai chiaro che Antonella Elia e Pupo non torneranno.

La macchina del Grande Fratello Vip si è già messa in moto ma al fianco del conduttore per il momento ci sono due posti vuoti, quelli lasciati da Antonella Elia e Pupo. I due opinionisti non sono stati confermati, l'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, ma in realtà se ne parlava già da tempo, in questo caso si tratta solo di una conferma dei rumors che circolavano da alcune settimane.

Pupo l'ha detto nel corso di un'intervista al Quotidiano Nazionale, spiegandone i motivi: "A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l'esperienza professionale vissuta al fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato. C'è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto il 2022 sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare".

La mancata conferma di Antonella Elia era stata ventilata da molti alla fine del Grande Fratello Vip 5, una conseguenza dello scontro dell'opinionista con Samantha De Grenet. In quell'occasione Antonella aveva sottolineato l'aumento di peso dell'ex modella ignorando, secondo sua stessa ammissione, che Samantha era ingrassata dopo il tumore. Le illazioni della Elia avevano costretto Alfonso Signorini a scusarsi per non aver interrotto il confronto.

Le poltrone occupate dai due opinionisti per il momento restano vuote ma nei giorni scorsi è circolato un nome, ripreso anche da Dagospia, ed è quello di Adriana Volpe. L'ex gieffina, che sta per concludere la sua esperienza a TV8, sarebbe ad un passo da Mediaset e la poltrona di opinionista del Grande Fratello potrebbe farle da apripista per future conduzioni.