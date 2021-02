Grande Fratello Vip 5, ancora urla fuori dalla casa: "Pierpaolo Pretelli vattene il vincitore è già scritto"

Nuove urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5: oggi alcuni fan hanno urlato a gran voce a Pierpaolo Pretelli di abbandonare il reality perchè il vincitore è già stato deciso.

Ancora una volta si sono sentire fuori dalla casa di Cinecittà urla che invitano i concorrenti a lasciare il reality. Lo scorso mercoledì è stato gridato sul televoto truccato dal Brasile invitando i gieffini ad "abbandonare il circo". Un paio di giorni dopo è stato chiesto a Tommaso Zorzi di abbandonare il reality, ma l'urlo era stato coperto dalla musica, oggi lo stesso invito è stato rivolto a Pierpaolo Pretelli.

Il neo finalista era in giardino con Andrea Zenga quando una donna ha urlato ""Pier, esci l'8. Il vincitore è già scritto". Subito i due gieffini si sono interrogati sul senso della frase, considerando che Pretelli venerdì scorso ha conquistato l'accesso alla finale battendo al televoto Andrea Zelletta.

Subito dopo è uscita Maria Teresa Ruta che ha collegato le urla precedenti a quelle di oggi dicendo "vincerà Dayane, forse per questo Francesco Oppini ha detto più volte a Tommy di abbandonare il reality nel loro ultimo incontro". L'8 febbraio è la data in cui lo show sarebbe dovuto terminare prima del secondo prolungamento che ha spostato la finale all'1 marzo.

Le urla fuori dalla casa non sembrano aver provocato nessuna reazione degli inquilini della casa più spiata d'Italia, in attesa di vedere se il prossimo lunedì qualcuno non decida realmente di lasciare il Grande Fratello Vip 5.