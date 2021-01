Grande Fratello Vip 5, urla fuori dalla casa: "Televoto truccato dal Brasile" (VIDEO)

Il caso del televoto truccato, almeno apparentemente, per i voti del Brasile ha varcato la porta del GF Vip 5 quando alcuni fan hanno urlato ai concorrenti di abbandonare il reality per la scorrettezza, paragonando lo spettacolo di Alfonso Signorini a quello di un circo.

I fan del Grande Fratello Vip 5 sono ormai in guerra contro gli autori del reality, da sempre contrari ai due prolungamenti decisi nelle settimane passate erano andati a spoilerare la data della nuova finale ai concorrenti, ancora ignari che il programma non si sarebbe concluso l'8 febbraio. Stamattina i fan hanno realizzato un altro punto a loro favore: alcuni di loro armati di megafono sono andati a Cinecittà a urlare: "Televoto truccato dal Brasile. Fuggite dal circo".

La questione del voto dall'estero va avanti ormai da mesi, i primi voti sono arrivati dalla Spagna, grazie a essi Rosalinda Cannavò era riuscita a eliminare Franceska Pepe. Subito dopo è sceso in campo il Brasile che ha iniziato a votare Dayane Mello, prima concorrente a raggiungere la finale lo scorso lunedì. Le proteste degli spettatori hanno portato l'AGCOM ad avviare un'istruttoria qualche mese fa di cui si sono perse le tracce. Il Grande Fratello, da parte sua, non ha mai chiarito la questione, fatto è che il regolamento parla di voti provenienti dall'Italia.

Ritornando alle urla di oggi sono state sentite in primis da Pierpaolo Petrelli, Stefania Orlando e Andrea Zelletta, questi hanno avvisato Tommaso Zorzi. Pian piano la voce è arrivata a tutti i concorrenti, quando la regia ha inondato il giardino di musica era troppo tardi. Stefania Orlando ha provato a smorzare la polemica dicendo che può succedere che arrivino voti a un concorrente non italiano dal suo Paese.

Quando Dayane Mello ha chiesto cosa fosse successo a Samantha De Grenet e Tommaso Zorzi, l'ex modella, che essendo entrata dopo conosce le polemiche esistenti sul televoto, le ha spiegato: "è come se ci avessero detto 'siete tutti pagliacci. Quindi scappate da qua perché tanto la cosa è già decisa'. Il succo è questo". Con ottimo tempismo circa un'ora dopo è arrivato un aereo dei fan brasiliani per Dayane Melllo e Rosalinda Cannavò, Zorzi e Zelletta si sono guardati e hanno detto "quest'anno il Brasile ci va giù pesante".

Il problema del televoto dall'estero ha provocato una reazione a catena, molti fan per contrastarlo hanno creato centinaia di account falsi con il sistema delle temporary mail, in alcuni gruppi di Telegram si parla anche di bot creati per favorire alcuni concorrenti, mentre ad ogni televoto Alfonso Signorini getta fumo negli occhi agli ignari vipponi parlando di milioni di voti arrivati per decidere gli esiti delle nomination.