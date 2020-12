Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando fanno pace: "sei la persona più importante qua dentro"

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno fatto pace facendo tirare un sospiro di sollievo ai loro fan che da lunedì sera erano incollati alla diretta del Grande Fratello Vip 5 in attesa di questo momento. L'influencer milanese ha ribadito che la Orlando è il suo punto di riferimento all'interno della casa di Cinecittà.

La crisi degli "Zorzando", come li chiamano i loro fan, era iniziata lunedì sera quando a sorpresa Tommaso Zorzi aveva nominato Stefania Orlando. I due avevano litigato dopo la puntata e nonostante le rassicurazioni della Orlando la giornata di martedì era passata senza che si rivolgessero la parola.

Oggi finalmente c'è stato il chiarimento che ha riavvicinato i due amici, come potete vedere in questo video. Tommaso ha spiegato di aver percepito un certo allontanamento della Orlando dopo l'uscita di Francesco Oppini "ho pensato ti fossi allontanata da me e che Francesco fosse diventato il collante della nostra amicizia". Sensazione rafforzata da una battuta di Stefania Orlando che lunedì pomeriggio gli aveva detto "ricordati che anche i più grandi amori finiscono", le due cose combinate hanno mandato in crisi Tommaso che ha la sindrome dell'abbandono e con la sua nomination ha voluto mandare un segnale all'amica.

Stefania gli ha ricordato che la loro amicizia è nata prima del rapporto con Oppini e ha capito che Tommaso le ha fatto anche una sorta di "scenata di gelosia" avendola vista più vicino ad altre persone. La Orlando ha rassicurato l'influencer dicendogli "Voglio che tu non pensi che ci sia qualcosa o qualcuno che ci possa allontanare, io ci sarò sempre per te". Tommaso rassicurato da queste parole ha ribadito: "dopo l'uscita di Francesco tu sei la persona più importante qua dentro, Facciamo un patto diciamoci sempre tutto e non allontaniamoci più".