GF Vip 5, Stefania Orlando litiga con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta dopo la puntata

La puntata di ieri sera del GF Vip 5 si e conclusa con un colpo di scena sorprendente: Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando che subito dopo e stamattina ha discusso animatamente con Maria Tersa Ruta.

Gli utenti di Twitter si chiedono se la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 5 abbia sancito la fine del 'golden trio', come gli appassionati del reality chiamano Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Andiamo con ordine: durante la puntata è stata mostrata una clip in cui Maria Teresa Ruta si lamentava con alcuni coinquilini dell'allontanamento di Stefania Orlando coinciso, a suo dire, con l'amicizia instaurata dalla Ruta con Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Alla Orlando la cosa non è andata giù perché le due concorrenti avevano chiarito la cosa dieci giorni prima.

Il secondo momento top della serata è stata la nomination di Tommaso Zorzi che nel confessionale ha fatto il nome di Stefania Orlando, il "suo pilastro" di quest'edizione del GF.

Alla fine della puntata l'influencer ha detto a Stefania di averla nominata per la discussione avuta nel pomeriggio quando, dopo uno screzio tra la Orlando e Samantha De Grenet, l'influencer aveva preso le parti di quest'ultima. Quando Stefania ha saputo della nomination prima ha rassicurato l'amico "hai fatto bene" poi è scoppiata a piangere gettando nello sconforto Tommaso che solo allora è sembrato rendersi conto di cosa aveva fatto e rivolgendosi al pubblico ha detto "Voglio uscire, fatemi uscire adesso. Sono contento che mi hanno nominato, me lo merito. Non so fare questo gioco, fatemi uscire".

Zorzi è stato consolato da molti coinquilini e dalla stessa Stefania che gli ha detto "Tu devi stare tranquillo. Non ce l'ho con te. Io se voglio bene voglio bene. Io lo so che mi vuoi bene" ma Zorzi parlando con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli ha ribadito "mi sento una mer..".

Stamattina la situazione e degenerata soprattutto tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Mentre tra la Orlando e Zorzi è sceso il gelo, le due signore della casa hanno avuto un durissimo confronto. Stefania prima non ha digerito che la Ruta abbia detto che Tommaso si sia fatto influenzare da Filippo Nardi per la nomination poi il discorso è pian piano degenerato con Giulia Salemi e Tommaso Zorzi testimoni. Come si vede chiaramente nella clip, la Orlando ha chiesto alla Ruta di non rigirare le parole di prendere una posizione "tu davanti a noi dici una cosa e poi in puntata ne dici un'altra per prenderti la clip". Prima di uscire dalla stanza ha urlato "vi siete messi contro di me, mi avete rotto i cog...ni".

Il litigio tra i tre concorrenti ha stupito perfino i familiari che li seguono da fuori e che in questi tre mesi hanno stretto amicizia: e se Gaia Zorzi vorrebbe entrare nella casa "per mandara a ca..re" Tommaso, Guenda Goria lancia appelli all'unita.

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania, si dice convinto che le cose si risolveranno e scrive "Ora però salviamo Tommy e MTR". Nel frattempo Lazzaro, l'amico di Zorzi che gestisce i suoi social, ha cambiato l'immagine del profilo di Zorzi mettendo quella di Stefania Orlando.