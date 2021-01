Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando a Giulia Salemi dopo il litigio: "Usami come pungiball"

Ieri al Grande Fratello Vip 5 c'è stato un breve litigio tra Stefania Orlando a Giulia Salemi: la conduttrice romana, dopo aver chiesto scusa alla sua coinquilina, si è offerta di farle da pungiball qualora fosse nervosa.

La settimana vissuta dai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è stata particolarmente deprimente per loro e per chi ha seguito il live del programma. Lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini della casa più spiata d'Italia che la finale è stata posticipata, senza precisare la data, assicurando comunque che sarà nel mese di febbraio.

Alcuni concorrenti non hanno ancora deciso se restare o continuare, tra questi c'è Stefania Orlando, la conduttrice romana ieri ha sfogato parte del suo nervosismo dando alcune risposte a Giulia Salemi con un tono che non sono piaciute all'influencer italo-persiana. Poco dopo, quando la Salemi era distesa su letto e Rosalinda Cannavò le faceva una maschera di bellezza, la Orlando l'ha raggiunta per scusarsi.

Giulia dopo aver accettato le scuse di Stefania le ha detto: "Lo so che sei stanca e non me la prendo, Mi hai dato due o tre risposte, che non ho capito neanche che cosa ti avessi fatto. Io ci tengo a te ma sono stanca di essere buona e carina con tutti. Ma capisco, ti conosco, so chi sei e ti voglio bene".

Dopo l'abbraccio che ha sancito la pace definitiva, Stefania si è rivolta alla sua compagna di letto per dirle "A prescindere da tutto, scusami. Un po' di nervosismo. Fai finta che non sia successo nulla. Altrimenti mi fai sentire veramente una stro..a", poi si è offerta di farle da valvola di sfogo per qualsiasi situazione "Se sei nervosa, rispondimi male e io ti dico grazie. Va bene? Usami come pungiball. Nel momento in cui sei esaurita mi chiami e me ne dici di tutti i colori, ti sfoghi un attimo"