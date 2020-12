Grande Fratello Vip 5, tra Stefania Orlando e Dayane Mello è tregua momentanea?

Ieri le due acerrime nemiche del Grande Fratello Vip 5 hanno provato a chiarirsi: Stefania Orlando e Dayane Mello hanno siglato una specie di pace armata ma non escludono di nominarsi nella puntata di stasera.

Stefania Orlando e Dayane Mello in questo Grande Fratello Vip 5 hanno sempre viaggiato su due binari paralleli senza mai incontrarsi, due caratteri forti che non se le sono mai mandate a dire, spesso fomentate dalle clip mostrate in dirette dagli autori. Ieri le due donne alfa della casa si sono ritrovate sedute nella veranda di Cinecittà per un chiarimento, come potete vedere in questo video.

La modella brasiliana rivolgendosi a Stefania le ha detto: "Comunque Stefy sono sicura che quando finirà tutto questo, tornerò a Roma e ti scriverò. Tu sei una donna strong e io ammiro le donne strong che vanno capite. Tu sei come me, vai capita. L'altro giorno, nel gioco, tu dicevi 'è una persona che un giorno parla, un altro giorno no'. Ma tu sei uguale!" ha concluso Dayane Mello che la settimana scorsa sembrava pronta ad abbandonare la casa per passare il Natale con la figlia.

Testimone del trattato di pace è stata Rosalinda Cannavò che ha ascoltato la replica di Stefania: "Ma io sono contenta che ci stiamo dicendo queste cose. I rapporti umani non sono un gioco, però ci sta che uno al momento ci rimane male e dice delle cose. Poi l'importante è che uno si parla, si chiarisce, si confronta"

La pace è stata firmata, forse sarebbe meglio definirlo un armistizio visto che Stefania ha rivelato che stasera forse nominerà proprio la Mello "Non so se questo riavvicinamento è dovuto al fatto che sono stati fatti dei confessionali tremendi, lo scoprirò. Se dovessi rimanere nel momento delle nomination andrei sempre lì, anche se c'è stato un passo in avanti".

Stefania Orlando stasera dovrà superare il televoto che vede in nomination anche Andrea Zeletta, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis. La casa di Cinecittà stasera vedrà l'ingresso di tre nuovi VIP: Filippo Nardi, Samantha de Grenet e Sonia Lorenzini.