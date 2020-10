Grande Fratello Vip 5, stasera su Canale 5 l'ingresso di Paolo Brosio

Stasera su Canale 5, intorno alle 21:30, torna il Grande Fratello Vip 5 con l'ingresso di Paolo Brosio: Alfonso Signorini e i suoi opinionisti però promettono nuovi scontri tra VIP come quello che vedrà coinvolte Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nella casa di Cinecittà questa sera entrerà finalmente Paolo Brosio, il cui ingresso è stato bloccato per i noti problemi di salute avuti dal giornalista da settembre a oggi.

Secondo le anticipazioni, nella casa dovrebbe entrare Amedeo Goria che la settimana scorsa aveva provocato l'ira della figlia Guenda, ma soprattutto dell'ex moglie Maria Teresa Ruta: il conduttore aveva mostrato un'intervista in cui Amdeo Goria definiva Guenda una bipolare. Amedeo potrà chiarire il senso delle sue parole con le 'Rutas', ma saranno disposte ad ascoltarlo?

Francesco Oppini dovrebbe ricevere una sorpresa dalla fidanzata Cristina, che oggi festeggia il compleanno. Il commentatore sportivo ha escluso che la ragazza possa andare a trovarlo di persona, troppo lontana dal mondo dello spettacolo per poterlo fare, ma oggi potrebbe essere smentito.

Alfonso Signorini poi metterà di fronte Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci che non riescono proprio ad andare d'accordo. Un altro faccia a faccia riguarderà Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck, quest'ultima negli ultimi giorni si è attirata l'ira del web per le sue continue frasi omofobe e razziste.

Nel frattempo Antonella Elia continua a litigare con i genitori di Francesco Oppini, dopo essere stata attaccata da Alba Parietti, da lei definita "la gallina madre", questa settimana è stata la volta di Franco Oppini a rivolgerle pesanti accuse dalle pagine di un settimanale italiano, vediamo come risponderà questa volta l'estrosa opinionista del Grande Fratello Vip 5.

Resta in sospeso il destino di Andrea Zelletta che ieri sera ha abbandonato la Casa di Cinecittà per motivi personali e del quale si sono perse le tracce.

Infine, nella puntata di stasera è prevista l'uscita di un VIP dalla casa, in nomination ci sono sei concorrenti: Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Nelle ultime ore sono cresciuti i dubbi sul televoto di stasera a causa di numerosi account falsi creati per votare.