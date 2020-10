Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta lascia momentaneamente: cosa è successo?

Ieri sera Andrea Zelletta dopo essere stato chiamato in confessionale ha lasciato il Grande Fratello Vip 5 per motivi personali: al momento non è chiaro cosa sia successo.

Andrea Zelletta ieri ha lasciato momentaneamente il Grande Fratello Vip 5 per motivi personali: l'ex tronista dopo essere stato chiamato in confessionale è sparito dalla casa di Cinecittà. Mentre Francesco Oppini spiegava la situazione è stato tolto l'audio lasciando il pubblico a interrogarsi su una situazione che, speriamo, verrà spiegata stasera.

Cosa è successo ad Andrea Zelletta? L'ex tronista è sparito dalla casa intorno alle 19:00, poco prima che i concorrenti iniziassero a consumare l'aperitivo offerto dal Grande Fratello. La prima a lamentarsi dell'assenza di Andrea è stata la contessa, a cui il tarantino aveva promesso un massaggio alle gambe. Dopo che per l'ennesima volta Patrizia ha ripetuto: "Dove è Andrea?" Francesco Oppini è andato a chiedere notizie nel confessionale. Quando il figlio di Alba Parietti è uscito ha detto "Andrea non è in Casa per motivi personali", precisando che l'argomento non doveva essere trattato nella casa, subito dopo tutti i microfoni sono stati silenziati, quest'anno il Grande Fratello sta adottando una censura sulle conversazioni dei gieffini degna dell'Unione Sovietica dei tempi della cortina di ferro.

Sul web sono spuntate varie teorie: dall'assistenza a qualche familiare malato a problemi legali alla presenza di Alice Fabbrica venerdì scorso in trasmissione. Dagli scampoli di conversazione che si sono riusciti a sentire tra i ragazzi è chiaro che ai concorrenti è stata rivelata che la pandemia in questi giorni è peggiorata, si è sentita chiaramente la parola "coprifuoco" pronunciata da alcuni di loro. Sembra che ai ragazzi sia stato fatto anche il tampone perché all'Inizio, quando Andrea è scomparso dalla casa, alcuni hanno fatto accenni al test fatto in precedenza, anche in questo caso la regia ha silenziato la casa.

Non è chiaro se Zelletta rientrerà mai nella casa di Cinecittà. Per il momento il comunicato del Grande Fratello Vip 5 su Instagram dice: "Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di "Grande Fratello Vip" per motivi personali".