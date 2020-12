Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma: "Elisabetta Gregoraci ha approfittato di Pierpaolo Pretelli"

Selvaggia Roma ha le idee ben chiare su Elisabetta Gregoraci: l'ultima concorrente a essere uscita dal Grande Fratello Vip 5 è convinta che l'ex moglie di Flavio Briatore abbia usato Pierpaolo Pretelli per avere visibilità nella Casa. Selvaggia lo ha affermato in un'intervista all'Adnkronos dove ha anche risposto alle accuse di Francesco Chiofalo.

Venerdì scorso Selvaggia Roma ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo un televoto che l'ha penalizzata rispetto agli altri VIP in gara. Parlando della sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, Selvaggia ha rivelato che i concorrenti a cui è rimasta più legata sono "La contessa Patrizia De Blanck, Tommaso, Giulia e Maria Teresa Ruta". Una dei concorrenti con cui Selvaggia non ha mai legato è stata Elisabetta Gregoraci "Lei è una persona che da subito ha fatto di tutto per restare nella Casa approfittando di Pierpaolo che ingenuamente c'è cascato e che ha potuto dare il meglio di sé solo quando lei è uscita dalla Casa".

Selvsggia continua a parlare dei 'Gregorelli' dando il suo punto di vista sul loro rapporto: "Pierpaolo era molto agitato quando c'era Elisabetta nella Casa francamente non ho visto questo grande amore né da parte di lei né da parte di lui. L'ho anche punzecchiata un po' sulle mie storie di Instagram perché lei dopo ha provato a fare l'amica, mi ha abbracciato diverse volte per fare la carina con me ma la mia opinione su di lei non cambia".

Grazie all'Adnkronos l'ex gieffina ha risposto al suo ex, Francesco Chiofalo, che ha accusato Selvaggia Roma di aver mentito sulla sua relazione con il padre. "Chiofalo mi dà della bugiarda? Cosa non si fa pur di apparire!". L'ex concorrente di Temptation Island ha voluto sottolineare "Non ho rapporti con mio padre da quando avevo 15 anni, quella foto che ha mostrato Chiofalo risale al 2019, era il compleanno di mio fratello e lui mi pregò di andarci nonostante ci fosse mio padre e così feci. C'ho sempre litigato non mi ha mai mantenuto e una volta mi disse: 'tu non sei più mia figlia'. Lui lo conobbe per altri motivi perché comunque preoccupato dei suoi atteggiamenti aggressivi nei miei confronti ma preferirei non parlare perché io, al contrario di lui, non ho necessità di farmi pubblicità con la sua faccia".

Selvaggia ha anticipato che Domenica prossima sarà ospite di Barbara D'Urso: "Domenica sarò ospite anche io di Barbara D'Urso dove darò la mia versione dei fatti ma senza alcun confronto con questa persona perché non intendo dargli in nessun modo la possibilità di avere ancora visibilità grazie a me".