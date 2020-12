Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma smentita da Francesco Chiofalo: "Il padre non l'ha abbandonata"

Francesco Chiofalo ha smentito le dichiarazioni della sua ex Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5, sostenendo che la storia del padre sia in parte una montatura.

Selvaggia Roma ha ingannato il Grande Fratello Vip 5 con la storia del padre? Per il suo ex Francesco Chiofalo sì, almeno in parte, ecco perchè ha pensato di smentirla attraverso Instagram**.

Nella puntata di venerdì 4 dicembre del Grande Fratello Vip 5 Selvaggia Roma ha emozionato il pubblico con la sua linea della vita. L'ex concorrente di Temptation Island ha ripetuto quello che già in precedenza aveva raccontato a Maria Teresa Ruta: dall'abbandono del padre al tentativo di suicidio. Selvaggia ha detto che non vede il padre da circa quindici anni, alla conduttrice Selvaggia confessò di aver pensato al suicidio per far sentire in colpa il padre aggiungendo "quando mio padre se n'è andato ho abbandonato le mie passioni ed ho iniziato a lavorare. Ho avuto un pessimo rapporto con mio padre e ogni volta che lo sentivo ci litigavo sempre".

Le sue dichiarazioni sono state tutte smentite dal suo ex: Francesco Chiofalo su Instagram ha risposto alle domande dei suoi follower su Selvaggia sostenendo che la Roma ha raccontato un sacco di bugie all'interno della casa di Cinecittà. Francesco e Selvaggia sono stati fidanzati per cinque anni e il 'lenticchio' di Temptation Island ha detto di conoscere bene il padre della gieffina e di considerarlo una persona molto sensibile: "Il padre di Selvaggia è una persona molto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia lui mi volle conoscere e mi invitò a cena, e questo non mi risulta essere il comportamento di un padre che abbandona la figlia".

Parlando del rapporto padre-figlia Chiofalo ha voluto precisare "Qello che lei ha detto è una ca...ta pazzesca, non è assolutamente vero, sono rimasto stupito. Ma che si è fumata? Fatela riprendere, ve prego! Non mi risulta proprio ci sia stato un abbandono, anzi. La loro è stata una semplice separazione, come avviene in tante famiglie. Lei conosce perfettamente il padre, ha il suo numero di telefono e, almeno quando stava con me, lo sentiva regolarmente".

"Selvaggia addirittura quando stava con me è andata insieme al padre in Tunisia per trovare dei parenti" ha ribadito il personal trainer che poi ha smentito anche il tentativo di suicidio di Selvaggia "l'abbandono del padre sono tutte illazioni. Di conseguenza, decade pure il suo tentativo di suicidio in seguito all'abbandono del padre, cosa che a me non ha mai raccontato in 5 anni di rapporto...che il padre non navigasse nell'oro è vero, magari avrà saltato qualche rata degli alimenti alla madre per Selvaggia, ma non l'ha mai abbandonata".

Francesco Chiofalo è convinto che Selvaggia si stia inventando tutto per ingraziarsi il pubblico: "Selvaggia sta facendo la finta vittima su una cosa che non le è mai capitata e questo è uno schiaffo a tutte quelle persone che sono davvero orfane. Io capisco che lei debba trovare un modo per far parlare di sé all'interno del Grande Fratello Vip e portare così il pubblico dalla sua parte, ma non si strumentalizza l'abbandono di un padre e il suicidio per farsi votare".