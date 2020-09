Grande Fratello Vip 5, la seconda puntata stasera su Canale 5: anticipazioni

Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna il Grande Fratello Vip 5 con la seconda puntata che promette scintille: nei primi 3 giorni nella casa di Cinecittà è infatti successo di tutto, e Alfonso Signorni avrà parecchie questioni da affrontare.

Le anticipazioni ci dicono subito che da stasera, tra le stanze più spiate d'Italia, ci saranno tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 con l'ingresso degli ultimi famosi: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta insieme alla figlia Guenda Goria ed Elisabetta Gregoraci, che risolverà anche il giallo del perchè non è stata presente nella prima puntata, come annunciato.

Resta il grosso punto interrogativo sulla presenza o meno di Flavia Vento, la prima ritirata dell'edizione: a quanto pare infatti l'essere uscita dalla casa del Grande Fratello a meno di 24 ore dall'ingresso potrebbe compromettere anche la sua partecipazione dallo studio. Sicuramente sarà ancora una volta Alfonso Signorini a dover spiegare cosa è realmente successo durante quelle ore concitate ma soprattutto dopo.

Una tirata d'orecchie attende sicuramente i Vip, in primis la contessa Patrizia De Blanck, per le troppe parolacce immortalate dalle telecamere, motivo per cui la produzione ha già ripreso tutto il gruppo. E qualcosa di più di un rimprovero attende anche Fausto Leali: dopo le sue frasi su Mussolini, infatti, il concorrente rischia seriamente l'espulsione.

Per sapere tutto quello che succederà basta non mancare all'appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, stasera su Canale 5 alle 21:30 e in streaming su MediasetPlay.