Grande Fratello VIP 2020: chi sono i concorrenti di questa edizione

Il Grande Fratello Vip 5 è pronto a svelare tutti i concorrenti di questa edizione, che tanto conosciamo già, chi più chi meno, perchè come il conduttore Alfonso Signorini ha sempre detto, da quando Mediaset ha deciso di affidargli l'edizione "famosa" del reality, non ha senso chiamarlo "VIP" se chi partecipa non è davvero noto al grande pubblico.

E bisogna ammettere che quest'anno la produzione ha messo a segno degli ottimi colpi, anzitutto perchè, nella schiera di aspiranti alla vittoria - che verranno presentati per metà stasera e per metà nella prima serata di venerdì 18 settembre -, non ci sono soltanto i soliti volti noti ma solo per i fan di reality TV, e soprattutto ci sono VIP per ogni età, dal giovane Tommaso Zorzi fino al più maturo ( e più famoso) Fausto Leali.

Senza indugi, scopriamo chi sono i 20 concorrenti di questa edizione:

Elisabetta Gregoraci, 40 anni. Comincia come molte attrici e soubrette dal concorso di Miss Italia, nel 1997. Dopo collaborazioni, cataloghi d'abbigliamento e le "ospitate" sulle solite riviste di gossip, Elisabetta Gregoraci diventa famosa anche come la donna che ha fatto capitolare Flavio Briatore, con cui è stata sposata per 13 anni, e da cui ha avuto il figlio Nathan Falco. Negli ultimi anni ha condotto Made in Sud e Battiti Live. Questa è la sua prima volta in un reality show.

Stefania Orlando, 53 anni. I telespettatori RAI la conoscono come la conduttrice di Il Lotto alle otto, o come la spalla di Giancarlo Magalli ne I Fatti Vostri. Ma saranno in tanti a riconoscerla per le telepromozioni. Per due anni, tra il 1997 e il 1999, è stata sposata con Andrea Roncato.

Francesca Pepe, 24 anni. Chi è costei? Modella, famosa per aver posato su Playboy, e influencer (e chi oggi non lo è?). Per pochi mesi, anche se molto discussi, nel 2017 è stata la fidanzatina di Vittorio Sgarbi.

Adua Del Vesco, 25 anni. Attrice (l'avete vista ne L'onore e il rispetto o in Rodolfo Valentino - La leggenda), ma anche "ex fidanzata di", in questo caso di Gabriel Garko. E non solo: nella casa ritroverà un altro ex: Massimiliano Morra.

Massimiliano Morra, attore d'origine napoletana, ha preso parte ad alcune fiction, come Pupetta - Il coraggio e la passione, ma è soprattutto stato il più bello d'Italia nel 2010. Che nella casa del Grande Fratello Vip 5 incontrerà l'ex fidanzata ormai lo sapete già.

Patrizia De Blanck, 75 anni. Forse non ha ancora la medaglia da veterana dei reality ma è ben avviata sul cammino (magari ad appuntargliela sarà Antonella Elia): il GF Vip 5 sarà il suo terzo show. Socialite famosa negli ambienti aristocratici, è una contessa, figlia della contessa Lloyd Dario e del conte Ambasciatore Guillermo De Blanck y Menocal. E poi è la mamma di Giada De Blanck, quella che resterà sempre la dolce biondina della prima Isola dei famosi italiana.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, rispettivamente 60 e 31 anni, sono mamma e figlia e contano come concorrente unico. Se la mamma è famosa per la conduzione, soprattutto sulla RAI tra gli anni '80 e '90, di programmi che hanno fatto storia (Lo Zecchino d'Oro, Miss Italia, Unomattina), e ha partecipato qualche anno fa a Pechino Express, Guenda è al momento più conosciuta per essere, appunto, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. E per aver messo su con la mamma una band, Las Margaritas.

Flavia Vento , 43 anni. Più che una showgirl è una leggenda. Diventata famosa come "la ragazza sotto il tavolo" del programma Libero, condotto da Teo Mammucari, ha partecipato ad altri due reality ma ha soprattutto scoperto, nel corso degli ultimi anni, una vena poetica che ama spesso condividere con i suoi follower.

Matilde Brandi, 51 anni, è una delle ballerine più famose della TV italiana. Biondissima, occhi da gatta, ha danzato sul palco di Buona Domenica, Francamente me ne infischio e davanti agli occhi dell'adorante Giorgio Panariello nello show Torno sabato. Solo per citare qualche nome. Per entrare nella casa del Grande Fratello ha lasciato qualcosa con il muso lungo a casa sua: il compagno.

Dayane Mello, 31 anni, modella brasiliana ormai molto conosciuta in Italia (e non solo per aver messo in guardia, qualche mese fa Belen da Gianmaria Antinolfi). Ha già partecipato a diversi programmi tv, tra cui Ballando con le stelle e Pechino Express, ed è mamma di una bimba avuta dal modello Stefano Sala, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Myriam Catania, 40 anni, nipote di Simona Izzo, è una famosa doppiatrice (la voce di Rory Gilmore in Una mamma per amica è sua per esempio) e attrice. Sposata per anni con Luca Argentero, da cui ha divorziato nel 2016, alla vigilia ha detto di aver sentito il suo ex per dei pratici consigli, nonostante non siano rimasti amici.

Francesco Oppini, 38 anni, è il figlio di Franco Oppini e di Alba Parietti. Ex fidanzato di Alessia Fabiani, lavora come telecronista sportivo a Diretta stadio ed è, nemmeno a dirlo, un grandissimo appassionato di calcio.

Tommaso Zorzi, 25 anni, influencer milanese, è obiettivamente uno dei motivi per cui anche i giovani guarderanno questo Grande Fratello Vip 5. Diventato famoso con Riccanza, ha poi partecipato, in coppia con Paola Caruso, a Pechino Express. Dice di essere, tra le tante cose, molto amico di Denis Dosio.

Denis Dosio, 19 anni. Chi è costui? L'amico di cui sopra di Tommaso Zorzi, nonchè influencer giovanissimo molto conosciuto su TikTok. Il Grande Fratello Vip 5 è in pratica il suo debutto televisivo.

, 19 anni. Chi è costui? L'amico di cui sopra di Tommaso Zorzi, nonchè influencer giovanissimo molto conosciuto su TikTok. Il Grande Fratello Vip 5 è in pratica il suo debutto televisivo. Paolo Brosio, 63 anni. Giornalista, era molto noto anche prima di essere investito dai pettegolezzi. Volto per anni di Studio Aperto, Quelli che il calcio, TG5, Domenica In... Ha guadagnato una certa notorietà grazie al piccolo schermo anche la sua mamma, Anna, 99 anni. E forse anche per questo hanno fatto scalpore le notizie sulla sua vita sregolata: chi si aspetterebbe solo sesso, droga e rock'n'roll da uno con la faccia da eterno bravo ragazzo che si porta in TV anche la mamma? E forse anche per questo la sua "conversione" al cattolicesimo, accompagnata da libri e illuminazioni, l'ha portato a vivere una seconda ondata di popolarità.