Grande Fratello Vip 5, Samantha De Grenet accusata di omofobia per il commento sui baci saffici (VIDEO)

Su Samantha De Grenet piovono accuse di omofobia dai fan del: ieri sera durante la diretta televisiva è stata trasmessa una clip con i baci saffici tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che ha suscitato un commento poco carino dell'ex modella.

Samantha De Grenet non è mai stata molto amata dalla comunità LGTB, l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 in passato parlando del gay pride aveva detto tra l'altro: "non credo sia una manifestazione producente per il mondo gay, anzi. Se ci si vuol fare apprezzare da chi ancora ha paura del diverso, il Pride, a mio avviso, è il modo più sbagliato che possa esserci". Samantha da quando è entrata nella casa di Cinecittà si è avvicinata molto a Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, le due amiche spesso si scambiano baci tanto che Alfonso Signorini ha spesso tentato di capire se il loro rapporto andasse oltre l'amicizia.

Il punto di vista del conduttore è condiviso dalle numerose fan delle due, le cosiddette "rosmello", che su Twitter sognano la storia d'amore. Ieri durante la diretta è stata mandata una clip che ha mostrato i numerosi momenti di tenerezza e i baci scambiati tra loro e la de Grenet non ha potuto fare a meno di commentare, negativamente, quello che aveva visto.

"Non è bellissimo, non è una cosa che mi fa impazzire - ha detto Samantha de Grenet alle due amiche - Non dico che ci sia qualcosa di male, ma non è bello". Sia Rosalinda che Dayane non hanno gradito il commento e le hanno risposto "non c'e nulla di male, siamo nel 2021". Su Twitter è esplosa la polemica, molti chiedono alle fan del Sud America delle due ragazze di non sostenere la De Grenet al prossimo televoto proprio per la sua omofobia.