Grande Fratello Vip 5, polemica su Samantha De Grenet per la frase sull'autismo (video)

Oggi pomeriggio Samantha De Grenet è incorsa in un nuovo scivolone con una brutta frase sull'autismo che ha fatto esplodere l'ennesima polemica sulla concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Samantha De Grenet a rischio squalifica per una frase sull'autismo? L'ex modella oggi pomeriggio riferendosi ad Andrea Zelletta che ricordava a memoria l'ordine dei finalisti del GFVIP 4 ha usato un'espressione che ha fatto scoppiare l'ennesima polemica sui social.

Ieri sera è stato scelto il terzo finalista del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi si è affiancato a Pierpaolo Petrelli e Dayane Mello mentre Giulia Salemi e Stefania Orlando sono finiti in nomination. Molti utenti dei social stanno chiedendo al Grande Fratello Vip 5 di sospendere il televoto in corso e squalificare Samantha De Grenet.

La richiesta è supportata da un video in cui l'ex modella pronuncia una frase ritenuta offensiva contro gli autistici.

Sul divano della veranda della casa di Cinecittà erano seduti Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta, mentre sulla sedia di fronte c'era Samantha De Grenet. I tre parlavano della precedente edizione del Grande Fratello e dell'ordine in cui i concorrenti erano usciti nell'ultima puntata. Zelletta ha dimostrato di avere un'ottima memoria ricordando la sequenza esatta delle eliminazioni. A quel punto la De Grenet è intervenuta dicendo "sembri autistico in questo momento".

La frase ha provocato un polverone sui social e molti stanno chiedendo la squalifica della concorrente e l'annullamento del televoto, cosa che difficilmente verrà fatta dagli autori a pochi giorni dalla finale.