Grande Fratello Vip 5, quinta puntata stasera su Canale 5: chi sarà il primo eliminato?

Stasera su Canale 5 alle 21:30 torna il Grande Fratello Vip 5 con la quinta puntata, che regalerà difficilmente meno emozioni delle precedenti ma porterà il gioco a un nuovo livello.

Il motivo? È presto detto: ci sarà la prima eliminazione della stagione. In nomination, ricordiamo, ci sono Franceska Pepe, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Fulvio Abbate. Se i gieffini potessero scegliere non avrebbero dubbi: Francesca Pepe con la K dovrebbe andare via dalla casa immediatamente. E se Massimiliano Morra è stato fin da subito il bersaglio dei suoi colleghi, tuttavia qualcosa ci porta a supporre che i concorrenti, dopo quasi 3 settimane di convivenza, applaudirebbero anche all'eliminazione di Fulvio Abbate, che, eccezion fatta per Patrizia De Blanck, non ha raccolto tutto sommato troppe simpatie.

Tuttavia il meccanismo del gioco è chiaro: i gieffini propongono i nomi ma sono poi gli spettatori a scegliere chi dovrà effettivamente abbandonare la casa di Cinecittà. E qualcosa ci dice che a farla, stasera, non sarà Francesca Pepe. Nonostante le sue intemperanze e gli atteggiamenti fortemente osteggiati dagli altri inquilini, non c'è dubbio che la modella stia invece attirando i favori di una certa parte di pubblico, ormai pronto a difenderla da qualunque attacco via social.

E non ci sono dubbi sul fatto che proprio le sue continue liti con gli altri gieffini stiano tenendo viva l'attenzione sulle dinamiche della casa. Altrimenti, in tanti momenti, piuttosto soporifere. Soprattutto ora che Mediaset, diffida di Alberto Tarallo o no, sembra essersi fatta sfuggire tra le mani, colpevolmente, l'affair mediatico dell'anno: l'Ares Gate.

Non solo Francescka Pepe: stasera si parlerà molto anche della nascente relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, dopo le confessioni dell'ex velino ad Adua, e, sicuramente, dello sfogo di Miriam Catania che, tra le lacrime, ha detto di voler uscire dalla casa.