Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck e l'assurda richiesta di "stanza autonoma e bagno a parte"

Patrizia De Blanck ha fatto delle richieste piuttosto stravaganti per il Grande Fratello Vip 5 ma non è sicura che sarà accontentata.

Patrizia De Blanck è una delle concorrenti più attese del prossimo Grande Fratello Vip 5, nel corso di un'intervista al Giornale la contessa ha detto di aver fatto delle richieste assurde, francamente, per il reality: una stanza autonoma e un bagno a parte.

Il Grande Fratello Vip 5 inizierà a breve, Alfonso Signorini sta lavorando agli ultimi dettagli del cast, tra i nomi che molti danno per acquisito c'e quello di Patrizia De Blanck che dovrebbe entrare nella Casa insieme alla figlia Giada. Nell'intervista al quotidiano milanese la contessa ha detto quale è la sua condizione base perché accetti di partecipare allo show: "Siccome non amo dormire con altri ho chiesto una stanza autonoma e un bagno a parte. Ma non so se sarò accontentata". Difficile immaginare che la produzione possa dare simili privilegi ad un unico concorrente, anche perchè le sue richieste vanno in direzione nettamente contraria allo spirito del programma. TV Sorrisi e Canzoni, però, la dà per confermata, anche se per la firma manca ancora un accordo economico.

Partecipare al Grande Fratello Vip per la De Blanck sarà un esperimento sociale, una sfida, la contessa spera di trovare all'interno della Casa di Cinecittà la serenità. Infatti in questo periodo particolare della nostra vita ha scoperto un lato del suo carattere che non conosceva: "sono ipocondriaca e mia figlia Giada lo è all'inverosimile. In casa, visto che viviamo insieme, è tutto un 'Lavati le mani, togliti le scarpe'". Patrizia De Blanck e Giada hanno già partecipato a L'Isola dei famosi arrivando in finale: "partecipo ai reality perché so che durano poco e perché credo di avere qualcosa da dire. E poi perché sono curiosa". Tra pochi giorni sarà resa ufficiale la lista dei VIP che hanno detto sì ad Alfonso Signorini, vedremo se Patrizia De Blanck parteciperà al programma e a quali condizioni.