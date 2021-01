Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta e il sogno erotico su Tommaso Zorzi (VIDEO)

Quattro mesi sono lunghi da passare senza il proprio compagno vicino e Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto anche alcuni sogni erotici, uno dei primi su Tommaso Zorzi... e un rigatone.

Maria Teresa Ruta non ha peli sulla lingua quando deve raccontare alcuni aspetti della sua vita, già sappiamo che da quando convive con il suo Roberto dorme nuda e qualche volta gira in vestito adamitico per casa, ora la storica conduttrice ha sdoganato il sogno erotico femminile nella casa del Grande Fratello Vip 5. Maria Teresa, mentre era in veranda con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell'Isola, ha svelato di aver fatto vari sogni erotici nella casa e il primo riguarda proprio uno dei coinquilini, il suo amico Tommaso Zorzi.

"In uno dei primi sogni erotici che ho fatto c'era Tommaso", ha detto la Ruta che poi ha raccontato che l'influencer nel suo sogno era senza vestiti ma con qualcosa sulle parti intime di molto particolare. Ecco come si mostrava Zorzi nel sogno della Ruta: "nudo con sopra al pisello un rigatone che io dovevo mangiare, un rigatone grosso", ha specificato la conduttrice.

Mentre Cecilia Capriotti sottolinea che sarà stato un incubo, Carlotta le chiede divertita "ah te lo dovevi mangiare?". Cecilia poi le domanda la fine del sogno: "ma te lo sei mangiato?". Da buona giornalista sportiva Maria Teresa dribbla la domanda e risponde: "non lo so io, i sogni me li dimentico, appena mi sono svegliata l'ho subito segnato".

Cecilia Capriotti vuole sapere se ha rivelato il sogno a Tommaso, forse con la speranza di poterglielo raccontare di persona ma rimane delusa dalla risposta della Ruta. "Si certo che gliel'ho detto" le dice Maria Teresa che come abbiamo detto non ha nessun freno inibitorio su certi argomenti, soprattutto con i suoi amici della casa.