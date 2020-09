Grande Fratello Vip 5, Lorella Cuccarini risponde a Tommaso Zorzi: "Se avessi un figlio gay..."

Lorella Cuccarini risponde alle accuse del concorrente del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, che ieri aveva criticato fortemente le posizioni di Lorella Cuccarini sui gay e in particolare sui temi legati ai diritti civili, matrimonio e adozione per coppie dello stesso sesso. "Se avessi un figlio gay" - dice Lorella - "Lo amerei come tutti gli altri".

Lorella Cuccarini ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui respinge l'accusa di omofobia dell'inquilino della casa di Cinecittà, anche se in realtà Tommaso Zorzi ha detto che Lorella Cuccarini è contro i diritti dei gay senza mai pronunciare la parola omofobia. La Cuccarini, che è stata definita "poco simpatica" da Franco Oppini, dice di essere rimasta ferita dalle parole di Zorzi: "Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Sono una persona onesta, l'ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un'opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello Vip 5 dire che sono "contro gli omosessuali" (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare".

Una foto di Lorella Cuccarini allo specchio

Zorzi ieri aveva accusato la Cuccarini di essere contro qualsiasi rivendicazione dei diritti dei gay, dal matrimonio all'adozione. Lorella risponde rivendicando il suo diritto ad esprimere la propria opinione e sentendo il bisogno di specificare che amerebbe un figlio gay come qualsiasi altro figlio: "Detto questo, non sono sempre allineata al 'politicamente corretto', se mi si chiede un'opinione sulle adozioni o sulla pratica dell'utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente. È semplicemente il mio punto di vista su alcuni aspetti della vita. E lo esprimerei anche se avessi un figlio gay , che - sia chiaro - amerei profondamente come qualsiasi altro figlio".

Lorella Cuccarini respinge le accuse di omofobia, che, ripetiamo, ieri non gli sono state mosse da nessuno: "Si può non essere d'accordo su tutto senza assolutamente essere omofobi. Io non ho mai "strizzato l'occhio" al pubblico omosessuale perché se lo avessi fatto, non ne avrei avuto rispetto. Sono grata immensamente a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni, ma non voglio piacere a tutti i costi. Mentendo a me stessa. Voglio che le persone mi conoscano per come sono veramente".

Alla fine l'ex conduttrice de La vita in diretta invia un messaggio di pace all'influencer invitandolo a prendere un caffè con lei una volta finita l'esperienza del Grande Fratello: "Caro Tommaso, hai l'età di mia figlia Sara, probabilmente mi conosci solo per quello che leggi di me. Ti considero un ragazzo intelligente. Se vorrai, quando uscirai dalla casa, mi piacerebbe prendere un caffè insieme e vedere se riusciamo ad andare oltre le apparenze".

Vi ricordiamo che Lorella Cuccarini non ha ancora trovato spazio nei palinsesti RAI della prossima stagione. Dopo la burrascosa esperienza de La vita in diretta al fianco di Alberto Matano, alcune indiscrezioni avevano assicurato che le sarebbe stata affidata la conduzione dello Zecchino d'oro ma nel giorno della presentazione dei palinsesti RAI il suo nome non è mai stato fatto.