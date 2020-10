Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria ha una relazione con un uomo sposato? La moglie tradita conferma

Guenda Goria ha una relazione con un uomo sposato? Sì secondo le indiscrezioni dell'informatissimo Gabriele Parapiglia, che ha scomodato addirittura la moglie tradita dell'interessato. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 sarebbe legata a Telemaco Dell'Aquila, le conferme arrivano anche dalla moglie dell'imprenditore.

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 potrebbe esplodere una nuova bomba: Guenda Goria non sarebbe single ma avrebbe una relazione con un uomo sposato. La figlia di Maria Teresa Ruta ha sempre dichiarato di non essere fidanzata e all'interno della casa ha fatto capire di essere interessata a Massimiliano Morra.

Lo scoop arriva dal giornalista Gabriele Parpiglia, che durante la diretta streaming di Casa Chi ha rivelato: "Non è single, falso! Sta con un ragazzo più grande, Telemaco. Si sono conosciuti durante una vacanza al Coral Bay, pochi mesi prima del GF Vip, lui lavorava lì. Si è lasciato con la moglie. Non so chi abbia lasciato chi. Non si sa perché resta nell'ombra, non ha mai parlato di lui. Le lacrime di Guenda dentro la casa sono pronto a scommettere che sono dedicate a lui. L'ultimo saluto l'ha fatto a Telemaco, è venuta a Milano per tre giorni appositamente per lui, poi è entrata nella casa".

La moglie di Telemaco Dell'Aquila, questo il nome del presunto fidanzato di Guenda Goria, ha confermato la notizia a Giornalettismo, annunciando che presto rilascerà un'intervista in cui spiegherà come vanno le cose tra il marito e la sua amante. La donna ha dichiarato: "Io amo Telemaco e voglio salvare la nostra famiglia. So che lui e Guenda erano a Milano prima che lei entrasse nella Casa, ma non mi arrendo. Telemaco e io siamo una famiglia, abbiamo un figlio".

Telemaco Dell'Aquila sarebbe un imprenditore di 48 anni sposato con un figlio. L'uomo svolge la sua attività lavorativa prevalentemente nel capoluogo lombardo. Il gossip è stato lanciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, è probabile quindi che Guenda possa essere informata dei rumor nella diretta di venerdì prossimo.