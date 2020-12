Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria contro Filippo Nardi: "Ha umiliato mia madre"

Guenda Goria ha chiesto agli autori del Grande Fratello Vip 5 di squalificare Filippo Nardi per aver umiliato mamma Maria Teresa Ruta: l'attrice intervistata da Fanpage si è detta indignata per le battute sessiste del concorrente nei confronti della madre.

Sono in molti a chiedersi come mai il Grande Fratello Vip 5 non abbia ancora squalificato Filippo Nardi per la battuta sessista nei confronti di Maria Teresa Ruta. Il concorrente di origini britanniche aveva chiesto ai suoi coinquilini "Teabagging, teabagging, yeah, quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?". Guenda Goria dalle colonne di Fanpage è intervenuta duramente contro Nardi difendendo la madre "una donna garbata, una signora di 60 anni. Non merita certi atteggiamenti".

Guenda, subito dopo aver saputo di quanto successo a Cinecittà, si è messa in contatto con gli autori: "ho chiesto la squalifica di Nardi ma non mi sostituisco alla produzione. So che anche il Grande Fratello si è indignato di fronte a quanto accaduto. Fin da subito, ho comunicato che sono pronta a scendere in campo a tutela di mia madre e per prendere una posizione netta nei confronti di un'offesa a una donna che offende tutte le donne".

Guenda spera di potersi confrontare con Filippo Nardi ed è delusa dall'atteggiamento di alcuni coinquilini che non sono intervenuti per difendere la madre. Al momento del fattaccio nella stanza c'erano tutti eccetto Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio.

Intervistata da Gabriele Parpiglia in diretta su Instagram, Guenda quasi in lacrime ha detto "temo che mamma non reagirà con rabbia ma con dolore". La Goria per preservare Maria Teresa Ruta ha confidato: "vorrei che a mamma non fosse mostrato quanto è successo, ma è giusto che sappia" e ha aggiunto: "Mi auguro una squalifica di Filippo. E anche una presa di posizione netta da parte del GF su questa tematica. Mi auguro che mia madre possa tornare a sorridere dopo ciò e mi auguro una carezza da parte dei suoi compagni, perché mia mamma la merita".