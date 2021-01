Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi e le assurde accuse di stregoneria

Giulia Salemi sta usando la stregoneria per far innamorare Pierpaolo Pretelli? L'accusa assurda arriva naturalmente dal popolo dei social ma tra le persone che hanno ricondiviso i post in questione ci sarebbe anche la zia di Pierpaolo.

I fandom dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 son in guerra tra loro senza esclusioni di colpi, l'ultima trovata è quella di accusare Giulia Salemi di stregoneria, la stessa accusa che fu fatta alla madre Fariba durante il Grande Fratello Vip 2, quella volta vittima dell'incantesimo era Francesco Monte. Secondo quest'assurda teoria l'influencer starebbe usando una bambola voodoo grazie alla quale avrebbe fatto innamorare Pierpaolo Petrelli.

Il social attraverso cui è stata diffusa la notizia è Facebook, nel post si legge: "Giulia Salemi in assenza di Fariba tiene una bambolina woodoo che passa di mano in mano. La stessa Carlotta esclama 'ma che è una bambola woodoo'. Vi ricordo le parole di Matteo 'mamma Fariba sta facendo la brava'. Parole per dire che sta facendo quello che deve fare su Pier". Il delirio non si ferma qui ma continua: "Vedete che Giulia Salemi schiaccia la bambola sul lato sinistro, quello del cuore. Lo fa per bloccare le emozioni di Pierpaolo. Maria Teresa il giorno dopo ha trovato degli spilli in bagno. Ora è uscita un'altra verità".

Secondo il quotidiano Il Mattino a questo punto è intervenuto un altro membro della famiglia Pretelli, dopo mamma Margherita e il fratello Giulio, sarebbe la volta della zia dell'ex velino, per il quotidiano napoletano la signora avrebbe condiviso il post scrivendo: "Amici chiedo il vostro aiuto, divulgate ovunque. Questa è una cosa urgente, è molto serio".

La spiegazione è molto semplice e meno fantasiosa: la bambolina di cui parlano nei post è stata regalata a Tommaso Zorzi dalla sorella Gaia a Natale, l'influencer aprendo la busta disse che gli erano arrivati lo spray anti sfiga e la "bambola voodoo per il mio ex". Un'idea goliardica che qualcuno ha preso troppo sul serio.