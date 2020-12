Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore e la verità sul contratto con Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore parla dell'esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello VIP 5 ma soprattutto del contratto post-matrimoniale spesso tirato in ballo nello show. L'imprenditore non ha gradito che il suo nome sia stato fatto più volte durante il reality e sulle pagine del quotidiano Libero ha ironizzato: "manderò la fattura a Mediaset per il cachet".

L'avventura di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 è finita il giorno in cui Mediaset ha deciso di prolungare per due mesi il reality. Durante il periodo in cui la presentatrice di Battiti Live è stata nella casa di Cinecittà il nome dell'ex marito è stato tirato in ballo varie volte, la cosa non ha fatto piacere a Briatore come ha ammesso la stesa Gregoraci nel corso di un'intervista a Verissimo.

Sull'argomento Flavio è ritornato con l'intervista a Libero dove ha parlato del suo rapporto con Elisabetta che all'interno della Casa aveva rivelato che Briatore le aveva chiesto di risposarla: "Ora tra me e lei c'è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del Grande Fratello e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è".

L'ex marito di Elisabetta ha confermato che tra lui e la presentatrice non esiste nessun contratto post-matrimoniale "Non esiste alcun contratto. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante ca..ate e cattiverie". Dell'esistenza del contratto, che costringeva Elisabetta a non frequentare nessuno in pubblico per due anni, aveva parlato per la prima volta Alfonso Signorini in un'intervista a Piero Chiambretti.

Alla fine dell'intervista Flavio Briatore ironizza sulla sua partecipazione come concorrente aggiunto al Grande Fratello VIP 5. Ad esempio in una puntata Elisabetta Gregoraci aveva insinuato che Giulia Salemi ci aveva provato con il suo ex marito scatenando le ire della concorrente di origini persiane. "Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello, si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anch'io", ha commentato l'imprenditore.